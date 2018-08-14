Кетогенная диета может спровоцировать диабет 2-го типа

Кетогенная диета представляет собой низкоуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. На сегодня эта диета – одна из самых популярных во всем мире; она способствует снижению веса и считается здоровой.Однако новое исследование, проведенное Высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich) совместно с Детской университетской больницей Цюриха (University Children's Hospital Zurich), опубликованное в The Journal of Physiology, показывает, что кетогенная диета может повысить риск получения диабета 2-го типа.В настоящее время диабет 2-го типа поражает миллионы людей во всем мире, эту болезнь связывают с нездоровым питанием, в котором содержится много жиров и углеводов, а также сидячим образом жизни при отсутствии физической активности. Происходит медленное снижение чувствительности к инсулину, в конечном итоге выработка инсулина из бета-клеток поджелудочной железы не отвечает потребностям организма, развивается непереносимость глюкозы и диабет 2-го типа.Ученые сравнили влияние на толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину двух типов питания – диеты с высоким содержанием жиров и углеводов и кетогенной диеты – на метаболически здоровых лабораторных мышах. Они обнаружили, что животные на кетогенной диете вскоре проявили симптомы снижения толерантности к глюкозе, что является ключевой особенностью диабета 2-го типа. Причем нарушение толерантности к глюкозе среди мышей на кетогенной диете оказалось выше, чем у мышей из другой группы.Инсулин выделяется в крови и используется для контроля уровня сахара в крови, в частности, сигнализируя печени о необходимости прекращения выработки сахара. Если эта система нарушается, организм начинает неправильно использовать инсулин (т. н. резистентность к инсулину), уровень сахара в крови повышается.Согласно данным исследования, при кетогенной диете этот процесс контроля уровня сахара в крови не работает должным образом, и в печени вырабатывается резистентность к инсулину. Когда печень неспособна реагировать на нормальные уровни инсулина для контроля уровня сахара в крови, возникает повышенный риск возникновения диабета 2-го типа.Кристиан Вольфрум (Christian Wolfrum), доктор философии, адъюнкт-профессор, один из авторов исследования рассказывает: «Диабет – одна из самых больших проблем со здоровьем, с которой мы сталкиваемся. Хотя кетогенные диеты считаются здоровыми, наши данные показывают, что при таком типе диеты существует повышенный риск резистентности к инсулину, который может привести к диабету 2-го типа. Следующим шагом будет попытка определить механизм этого эффекта и решить, является ли это физиологической адаптацией».Находясь на кетогенной диете, организм использует энергию после распада жирных кислот, а не углеводов. Гипотеза исследователей заключается в том, что продукты распада жирных кислот могут подавать мозгу измененный сигнал, и это становится основной причиной нарушения толерантности к глюкозе.