Между депрессией у подростков и их родителей есть связь

Связь между родителями и ребенком проявляется не только в схожести взглядов и поведения. Как оказалось, симптомы депрессии у подростков и их родителей тоже связаны между собой.Келси Р. Говард (Kelsey R. Howard) из американского Северо-западного университета (Northwestern University), представивший на собрании результаты исследования, утверждает, что, когда лечение приводило к улучшению симптомов депрессии у подростка, аналогичное улучшение наблюдалось и у родителей.«Сейчас многие молодые люди говорят о том, что всерьез испытывают такие чувства, как печаль и безнадежность или их часто посещают суицидальные мысли. В то же время уровень самоубийств растет почти во всех штатах США. Наше исследование может помочь медикам, поскольку именно мы занимаемся борьбой с этими тревожными тенденциями», - заявил Говард.В этом долгосрочном исследовании приняли участие 325 подростков, у которых была диагностирована депрессия, и 325 их родителей или опекунов. Подростки были разбиты на три группы: те, кто получал когнитивную поведенческую терапию, те, кто принимал антидепрессанты, и те, кто получал и то и другое. Первая стадия лечения продолжалась почти один год, а в течение последующего года за подростками наблюдали.По словам Говарда, четверть родителей, принимавших участие в исследовании, до периода лечения их детей и сами сообщали об умеренной или тяжелой депрессии.И хотя курс лечения проходили только подростки, тем не менее, результаты показали положительный опосредованный эффект у родителей. Когда уровень депрессии у подростка уменьшался, аналогичные симптомы наблюдались и у его родителя, независимо от того, какой тип лечения подростка был использован.«Депрессия – это серьезная проблема общественного здравоохранения. Необходимо предпринимать самые разнообразные подходы для ее лечения. Мы считаем, что наше исследование является одним из первых, оценивающих влияние эмоционального здоровья ребенка на эмоциональное состояние родителя», - утверждает один из соавторов исследования доктор Марк А. Райнеке (Mark A. Reinecke).По словам Говарда, результаты исследования могут быть полезными для врачей, так как они, возможно, пожелают оценить уровень депрессии у родителей при лечении ребенка или предоставить соответствующие рекомендации.«Концепция «заразных» эмоций, распространяющихся от человека к человеку, хорошо известно психологам. Наша работа открывает целый ряд возможностей для будущих исследований влияния лечения подростковой депрессии на всю семью», - добавил Говард.