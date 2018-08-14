Симптомы менопаузы, о которых надо знать в молодости

Ученые из Университета Квинсленда установили, что средний возраст наступления менопаузы — 48 лет. Менопауза начинается тогда, когда у женщины в течение 1 года отсутствует менструальный период. В этот период могут появиться неприятные симптомы, связанные с гормональной перестройкой организма.Эксперты выяснили, какие симптомы могут появляться при наступлении менопаузы и как можно облегчить это состояние.1. Перепады настроенияДоктор Фримен (Freeman) и его коллеги из Университета Пенсильвании на протяжении 9 лет изучали женщин в период менопаузы. Данные были получены из интервью с участницами исследования, заполненных анкет, где отмечались все симптомы, и дополнительных измерений уровня здоровья.В результате было установлено, что в период наступления менопаузы женщины могут испытывать резкие перепады настроения даже в том случае, если вокруг все остается относительно без изменений. При этом было отмечено, что такие перепады настроения со временем уменьшаются — вместе с физиологическими изменениями.2. ПриливыУчеными из Университета Эмори были исследованы приливы и ночная потливость во время менопаузы. Во время приливов сначала ощущается сильный жар, краснота на лице и шее, а затем наступает резкий озноб и обильно выделяется пот. В исследовании принимали участие здоровые женщины в возрасте от 45 до 55 лет.Результаты показали, что распространенность таких симптомов составила 25,7 %, но достигла пика в 52,6 % среди женщин в период поздней менопаузы. Чтобы облегчить состояние, необходимо исключить из рациона острые специи и приправы, спиртные напитки и отказаться от курения.3. Проблемы со сномНарушение сна является одной из наиболее часто встречающихся жалоб среди женщин, находящихся в периоде менопаузы. В новом исследовании Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне принимали участие женщины среднего возраста.В результате было установлено, что проблемы со сном различаются на разных стадиях менопаузы, но последовательно коррелируют с горячими вспышками и депрессией. Профессор Ребекка Смит (Rebecca Smith) отмечает: полученные данные свидетельствуют о том, что решение сопутствующих факторов риска может устранить нарушения сна, а также дать женщинам надежду на то, что эти симптомы не продолжат проявляться после перехода в состояние менопаузы.4. ДепрессияДоктор медицинских наук Анита Клейтон (Anita Clayton) из Университета Вирджинии дала оценку взаимосвязи между менопаузой и риском депрессивных расстройств, а также сформулировала рекомендации для женщин в этот период.Менопауза — это нормальная часть жизни, схожим образом протекающая у большинства женщин. Однако у некоторых этот период связан с уязвимостью и заметными физическими, психологическими и соматическими симптомами. Менопаузный период отличается более высокой уязвимостью к депрессии.Плановый осмотр женщин в группе риска с последующей тщательной оценкой депрессивных симптомов может помочь определить наличие психических расстройств во время менопаузы.5. Проблемы с памятьюИсследования Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Северо-Западного университета в Чикаго показали, что женщины, находящиеся в менопаузе, могут испытывать проблемы с памятью. 68 женщин в возрасте от 44 до 62 лет, которые испытывали около 35 вспышек приливов в течение недели, прошли 8 тестов на внимание и память. Также ими были заполнены анкеты о симптомах менопаузы и настроении.В результате те, у кого были более частые приливы и другие тревожные симптомы, сдали тесты намного хуже женщин с редкими приливами и хорошим настроением. Чем больше негативных эмоций испытывает женщина в период менопаузы, тем хуже становится ее память. Чтобы как-то облегчить это состояние, необходимо оградить себя от стресса и больше обращать внимание на приятные моменты, не зацикливаясь на негативе.6. Сосудистые проблемыУченые из Колорадского университета установили связь между симптомами менопаузы и сосудистыми проблемами. Ведущий автор исследования Керри Хилдрет (Kerry Hildreth) отметила, что менопауза является уязвимым временем для женщин с точки зрения здоровья сосудов. Тяжелая симптоматика и низкое качество жизни напрямую связаны с ухудшением сосудистой функции.В этот период следует особенно тщательно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы. Также у женщин может наблюдаться отечность конечностей, небольшая припухлость. Чтобы как-то уменьшить ее, стоит сократить количество потребляемой воды в вечернее время.7. Головная больПроведенные в Университете Цинциннати исследования показали, что изменения, которые происходят во время менопаузы, могут вызвать усиленную головную боль. Женщины в принципе чаще мужчин страдают от головной боли, а во время менопаузы ее частота может увеличиваться на 76 %.Соавтор исследования Елена Павлович (Jelena Pavlovic) обращает внимание на то, что данная проблема абсолютно решаема. Врачи могут назначить гормональную терапию, которая способна бороться с негативными изменениями в организме, происходящими во время периода менопаузы.8. СтрессИсследование кафедры психиатрии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл предполагает, что во время менопаузы женщины могут испытывать обостренную эмоциональную чувствительность. В сочетании с очень стрессовым событием жизни эта чувствительность, вероятно, способствует развитию подавленного настроения.Результаты исследования показывают, что менопауза может повысить чувствительность женщин к социальному отторжению. Когда эта чувствительность сочетается с психосоциальными стрессорами, женщины особенно уязвимы к развитию клинически значимых депрессивных симптомов. Снять стресс поможет физическая активность, йога или медитация.9. Снижение сексуального влеченияСексуальное функционирование у женщин снижается с возрастом. Ученые много спорят о том, насколько это связано с менопаузой, старением или другими физическими, психологическими или социальными факторами. Исследование Университета Уэйк-Фореста подтвердило, что менопауза оказывает негативное влияние на сексуальное функционирование у многих женщин.Более 75 % женщин среднего возраста в исследовании сообщили, что секс был умеренно или чрезвычайно важным для них. Кроме того, важную роль играет расовая и этническая принадлежность. Афроамериканки испытывают значительно меньше проблем нежели женщины европейской внешности, в то время как у японок наблюдается более выраженное снижение сексуальной функции по сравнению со всеми другими расами.Необходимо сообщать врачу обо всех изменениях, которые происходят с организмом во время менопаузы, чтобы можно было облегчить физическое и психологическое состояние.