Ученые развеяли мифы о вреде сладостей

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Опасны ли сладости для здоровья?Оказалось, что сахар или продукты на его основе не влияют на увеличение веса. На это влияет увеличение суточной дозы калорий.С самого детства часто люди слышат, что сахар испортит фигуру, зубы и так далее. Именно поэтому ученые решили провести исследования, чтобы рассказать общественности, опасны ли сладости на самом деле.Первым мифом в списке специалистов стоит, что сахар увеличивает вес. Однако это не так: на увеличение веса влияет увеличение суточной дозы калорий.Помимо этого, сахар не приводит к кариесу. К такой проблеме приводят сложные углероды, которые начинают перевариваться уже во рту.Очень часто можно слышать, что сахар становится причиной диабета. Исследования показали, что причиной для заболевания стали: большое количество жира вокруг органов, генетика, а также не активный образ жизни.Конечно, иногда сахар становится причиной появления рака, но отказ от него не остановить рост раковых клеток.Однако, не стоит употреблять сахарозаменитель, который не повышает уровень глюкозы в крови, а только действует на вкусовые рецепторы.Для ограничения количества сахара не достаточно отказаться от этого продукта, так как он присутствует во всех известных продуктах. Чтобы организм не испытывал усталости и других проблем, стоит не просто отказаться от сахара, а просто заменить его другим продуктом, в котором также есть углеводы.