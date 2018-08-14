Паралич после травм позвоночника можно победить, говорят эксперименты

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Его основная задача - играть роль мостика между живыми клетками спинного мозга (в поврежденной зоне образуется пробел, который необходимо заполнить, восстановив нервную связь). В ходе работы ученые столкнулись с проблемой: требовалось напечатать трехмерную структуру, при этом, сохранив живыми стволовые клетки, чтобы те потом превратились в полноценные нервные клетки.
На сегодняшний день им удалось добиться неплохого результата - во время печати можно сохранить примерно 75% клеток живыми. К слову сказать, несколько научных групп также занимаются разработкой аналогичных каркасов. Среди них сотрудники Университета Саскачевана и Университета Саутгемптона.
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