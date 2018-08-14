Пессимизм вписан в структуру мозга некоторых людей, утверждают неврологи

Массачусетский технологический институт сделал открытие - зону мозга, делающую человека пессимистом. Эта же зона отвечает за реакции при тревоге и депрессии. Она располагается в полосатом теле мозга (помогает предсказывать, сопоставлять негативные и позитивные последствия решений, делать выбор)."Зону пессимизма" нашли в ходе экспериментов в макаками. На компьютерный экран выводилось два индикатора. Первый показывал, сколько сока получит обезьяна, если согласится пережить выстрел из воздушной пушки в лицо, а второй показывал мощность заряда пушки. Если примат не хотел становиться под выстрел, он мог нажать на кнопку, которая отменяла выстрел, но уменьшала порцию сока.Параллельно производилось исследование мозга. Ученых заинтересовали нейроны, стоящие за готовностью идти на риск. Через некоторое время специалисты обнаружили область, стимулируя которую, они могли заставить даже самых решительных макак предпочесть еде безопасность. Также на основе сделанного выбора была выделена "зона пессимизма".