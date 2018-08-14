Пессимизм вписан в структуру мозга некоторых людей, утверждают неврологи
"Зону пессимизма" нашли в ходе экспериментов в макаками. На компьютерный экран выводилось два индикатора. Первый показывал, сколько сока получит обезьяна, если согласится пережить выстрел из воздушной пушки в лицо, а второй показывал мощность заряда пушки. Если примат не хотел становиться под выстрел, он мог нажать на кнопку, которая отменяла выстрел, но уменьшала порцию сока.
Параллельно производилось исследование мозга. Ученых заинтересовали нейроны, стоящие за готовностью идти на риск. Через некоторое время специалисты обнаружили область, стимулируя которую, они могли заставить даже самых решительных макак предпочесть еде безопасность. Также на основе сделанного выбора была выделена "зона пессимизма".
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