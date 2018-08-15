Какие продукты помогают уснуть

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Как помочь себе расслабиться и быстро уснуть с наступлением ночи? В этом эффективно помогает употребление продуктов, которые активизируют выработку в организме гормона сна мелатонина.О том, какие продукты способствуют засыпанию, рассказал волгоградский врач-диетолог Кирилл Бондарь. По словам специалистов, производить мелатонин организм побуждает белковая пища. Например, с этой целью можно съесть на ужин сыр твердого сорта, бобовые, блюда из круп, сою, кусочек мяса или рыбу. Даже колбаса может принести неожиданную пользу, так как представляет собой источник триптофана – аминокислоты, способствующей выработке мелатонина.Но главными поставщиками триптофана в организм являются молочные продукты, заметил специалист.Кроме того, роль природного снотворного может сыграть овсянка. Диетолог подчеркнул: овсянка содержит очень много мелатонина в живом виде, способствует уменьшению возбудимость коры головного мозга и снятию психо-эмоционального напряжения, что очень важно для нормального засыпания. От тревожных состояний помогут освободиться брокколи, вишня, салат-латук, льняное семя, картофель, миндаль, кунжут, мясо индейки.Отнюдь не лишним для улучшения процессов засыпания и сна врач считает употребление травяных отваров на ночь. Эксперт посоветовал заваривать сбор из листьев перечной мяты, к которой также можно добавлять листья ромашки и плоды фенхеля. По словам специалиста, почти все травы обладают расслабляющим и успокоительным действием.