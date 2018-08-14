5 натуральных средств, ускоряющих рост волос

Довольно часто нам никак не удаётся ускорить рост волос и у нас отпускаются руки. Многие женщины пробуют различные медикаменты и средства, делают специальные стрижки, а порой даже отваживаются использовать разные «волшебные» продукты, обещающие мгновенный результат. Другие используют для увеличения длины волос накладные пряди или решаются на радикальные стрижки.Возможно, тебе трудно в это поверить, но ускорить рост волос можно. Но для этого нужно соблюсти одно обязательное условие — для быстрого роста наши волосы должны быть здоровыми и нуждаются в питании от корней до самых кончиков. Только в этом случае нам удаётся избежать появления секущихся концов.Когда наши волосы растут здоровыми, им становится легче противостоять влиянию различных внешних агентов: солнечных лучей, воды, фена, утюжков и химических веществ, содержащихся в красках для волос. К счастью, в нашем распоряжении имеются безвредные рецепты на базе натуральных средств и продуктов, которые легко найдутся на кухне каждого человека.Эксперты предлагают ознакомиться с 5 натуральным рецептами, которые помогут тебе ускорить рост волос естественным путём.Натуральные средства, ускоряющие рост волос1. Оливковое маслоЕщё в Древней Греции люди использовали оливковое масло для заботы о своём здоровье и красоте. Пользу этого средства для волос нельзя недооценивать. Для укрепления здоровья волос следует нанести на них оливковое масло, подождать несколько минут и смыть. Что касается его пользы для волос, то нужно отметить следующее:Благодаря высокому содержанию витамина Е оливковое масло ускоряет рост волос.Оно стимулирует регенерацию волос, восстанавливая их волокна. Особенно это касается обладателей сухих и повреждённых волос.Благодаря оливковому маслу увеличивается количество коллагена. Это обусловлено высоким содержанием витамина С в этом продукте. В результате тонкие и хрупкие волосы становятся крепче и сильнее. Помимо этого оливковое масло является источником витамина А, который стимулирует регенерацию старых и образования новых клеток тканей волос.2. Ежедневное расчёсываниеЕжедневное расчёсывание волос приносит такой же хороший резальтат, как и другие домашние средства. Рекомендуется медленно и аккуратно расчёсывать волосы 3 раза в день. Когда мы делаем это в спешке, на скорую руку, результат получается обратным. Польза ежедневного расчесывания волос заключается в следующем:Расчесывая волосы мы предотвращаем появление узелков нежелательного и «электрического» эффекта.Подобная привычка оказывает стимулирующее воздействие на ткани головы, в благодаря чего у нас быстрее появляются новые волосы.3. Картофельный сокКартофельный сок обладает свойствами, стимулирующими рост волос. Он полезен тем, что:Укрепляет кожу головы и волосяные волокна.Предотвращает выпадение волос.Стимулирует рост новых волос.Как его приготовить?Вымой картофель и удали кожуру.Нарежь его мелкими ломтиками.Положи картофельные ломтики в блендер и измельчи их так, чтобы у тебя получилось пюре. Не стоит беспокоится, если пюре кажется слишком густым.Добавь небольшое количество воды.Возьми кусочек марли и чистую ёмкость. Пропусти через марлю готовое картофельное пюре. Ты получишь сок для лечения волос.Нанеси готовый сок на волосы, выполняя массаж головы круговыми движениями пальцев.Подожди 20-30 минут, чтобы средство подействовало.Когда указанное время пройдёт, хорошо промой волосы водой.Для достижения хорошего результата необходимо использовать это средство каждую неделю.4. Луковый отварВ области здоровья человека применение лука довольно обширно. Например, его используют для лечения ожогов. Также лук способен наполнить нас энергией. Что касается пользы лука для волос, то нужно отметить следующее:Лук позволяет избежать выпадения волос.Укрепляет волосяные луковицы и придаёт нашим волосам здоровый блеск.Содержащаяся в нем сера улучшает кровообращение головы, что также способствует быстрому росту волос.Улучшает производство коллагена.Не вызывает аллергии и других побочных эффектов.Как его приготовить?Положи в кастрюлю несколько луковиц, налей воды и поставь её на огонь.Продолжай готовить отвар ещё несколько минут, чтобы лук высвободил все содержащиеся в нем минералы.Дай готовому отвару остыть.Удали луковицы.Ополосни полосы полученным отваром.Подожди несколько минут.После этого можешь вымыть голову обычным шампунем.5. Яичная маскаЯйца являются источниками витаминов А, В, С и Е, а также содержат такие минералы, как железо, цинк и магний. Именно поэтому маски на базе яиц способны приносить огромную пользу нашим волосам:Благодаря им наши волосы начинают расти быстрее.Яйца стимулируют регенерацию тканей волос и рост новых волос. Это объясняется содержанием в них биотина (витамина В8) и протеинов.Как приготовить лечебную маску из яйца?Хорошо взбей яйцо так, чтобы белок и желток перемешались.Добавь немного масла (по выбору).Хорошо перемешай ингредиенты.Нанеси яичную маску на кожу головы, покрывая корни волос.Подожди 3-5 минут, чтобы средство подействовало.Смой маску водой.Вымой голову, используя привычный шампунь.