Искусственные ногти провоцируют появление аллергии

Акриловые и гелевые лаки грозят аллергической реакцией, способной распространяться на лицо и гениталии.Химикаты, что используются для создания акриловых и гелевых лаков, вызывают аллергическую реакцию, которую, правда, не всегда удается обнаружить.Более 2,4% женщин разных возрастов сталкиваются с аллергией на метакрилаты. Проявления аллергии: сыпь, сильный зуд, отеки рук, проблемы с дыханием. Дерматологи, после последнего исследования, заговорили о том, что 93% аллергических реакций на метакрилаты наблюдаются у женщин. По этой причине следует с особой ответственностью подходить к выбору мастера и материалам, которые используют для создания красоты на ваших ногтях. Не всегда можно понять, на что проявляется аллергия, поэтому у многих женщин аллергия не диагностируется. Сами симптомы могут «указывать» на другие заболевания и проблемы со здоровьем, так как они проявляются в других зонах тела.Кроме того, специалисты рекомендуют всем любительницам долговременных покрытий и наращиваний ногтей делать передышки в маникюре и снимать лаки. Старайтесь давать отдых ногтям, не наносите на них покрытие, когда собираетесь ехать на отдых (пусть морская вода полечит ваши ногти), не наносите лаки, если на ногтях грибок, трещины, белые пятна, расслоения.