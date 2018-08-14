5 натуральных средств, которые помогают расслабить мышцы

Когда нас одолевают различные болезни и недуги, вовсе не обязательно лечиться покупными средствами. Ведь в нашем распоряжении всегда есть натуральные аналоги, способные значительно облегчить состояние. И если вы часто мучаетесь от мышечных болей, то эта статья для вас! Эксперты рассказали, какие 5 натуральных средств помогают расслабить мышцы.Что такое миорелаксант?Миорелаксанты (или мышечные релаксанты) — это, как и следует из названия, вещества, которые используют для облегчения болей при контрактурах и для расслабления мышц. То есть это анальгетики.Перенапряжение мышц: какие могут быть последствия?Важно понимать, что наше тело всегда найдет возможность «сказать» нам, что что-то не в порядке. А потому, если вы вдруг почувствовали жесткость мышц в определенном месте, то должны действовать как можно скорее. Это позволит вам избежать возможных осложнений в будущем.Как расслабить мышцыЕсли мышцы будут напряжены в течение длительного периода времени, это не пройдет бесследно. Скорее всего, вы заметите ограничение своей подвижности при выполнении привычных действий. А причины подобных мышечных сокращений две: либо это чрезмерные нагрузки, либо, наоборот, покой, но длительное пребывание в одном положении.Мышечные контрактуры могут стать причиной повышения температуры тела. Кроме того, вы можете почувствовать сильную усталость, а еще у вас может заболеть голова. И главная проблема в том, не все знают, как правильно расслабить мышцы и справиться с этим недугом. Врачи, как правило, назначают анальгетики, противовоспалительные и успокаивающие средства (в зависимости от части тела, где возникла боль).5 натуральных средств, чтобы расслабить мышцы, которые вы обязательно должны попробовать!Итак, существует множество типов боли, но и способов избавиться от нее не меньше. И сегодня мы расскажем вам о 5 удивительных средствах натурального происхождения, способных расслабить мышцы и улучшить ваше состояние.1. РомашкаРомашка, пожалуй, является самым известным растением для решения проблем такого рода. Благодаря своим расслабляющим, противовоспалительным и спазмолитическим свойствам она хорошо справляется с мышечной болью. Вы можете приготовить настой ромашки и принимать его как лекарство.Ингредиенты:1 столовая ложка ромашки (15 г) или 1 пакетик для заваривания1 стакан кипятка (250 мл)Что нужно делать?Итак, все что вам нужно сделать, это заварить ромашку в кипящей воде и подождать, пока получится настой.Просто оставьте напиток на несколько минут, чтобы он стал достаточно концентрированным.Настой ромашки вы можете пить несколько раз в день.2. ЛавандаЛаванда — сиреневый цветок, обладающий характерным ароматом. Однако для приготовления настоя данное растение использовать не рекомендуется. Будет лучше, если вы воспользуетесь лавандовым маслом. Его часто используют для процедур ароматерапии, так как лаванда обеспечивает хороший сон, помогает при боли в горле и заболеваниях легких.Ингредиенты:Лавандовое маслоЧто нужно делать?Возьмите лавандовое масло, нанесите его на больное место и сделайте себе легкий массаж (круговыми движениями). Это поможет улучшить циркуляцию крови.А если вам удастся достать тропический цветок, можете приготовить из него отвар и добавить в горячую ванну. Такой способ также помогает расслабить мышцы.3. РозмаринЭто средиземноморское растение также обладает спазмолитическими и противовоспалительными свойствами, а потому будет весьма кстати при мышечных болях. Розмарин вернет вас в форму. Его можно использовать для приготовления настоя, а также для ароматерапии.Ингредиенты:1 столовая ложка розмарина (15 г)1 стакан воды (250 мл)Что нужно делать?На основе веточек розмарина можно приготовить сразу несколько средств, чтобы расслабить мышцы:Во-первых, это расслабляющая ванна. Эффект достигается за счет интенсивного запаха растения.Во-вторых, розмариновое масло. Его хорошо использовать при болях в суставах.Однако наиболее распространенным средством является настой. Приготовить его очень просто: надо только добавить листочки розмарина в кипящую воду.Рекомендуется смочить кусочек ткани в получившейся жидкости и приложить к больному месту. Время воздействия — 30 минут.А поскольку это натуральное средство, процедуру можно повторять 2-3 раза в день.4. ВалерианаВалериана — широко известное растение, а все благодаря своим успокаивающим свойствам. Оно помогает справиться со стрессом и чувством тревоги. По этой причине валериану рекомендуют людям, испытывающим проблемы со сном. Валериану рекомендуют даже при менструальных болях. И чаще всего используют снова настой.Ингредиенты:1 столовая ложка цветов валерианы (15 г)1 стакан кипятка (250 мл)Что нужно делать?Как вы уже поняли, валериану рекомендуется принимать внутрь, так что необходимо приготовить настой.Для этого просто положите несколько веточек растения в кипящую воду и подождите 5-10 минут.Процедите.Данный напиток не рекомендуется потреблять чаще двух раз в день, так как он может вызвать сонливость.5. Кайенский перецКак правило, для облегчения мышечных болей рекомендуется использовать именно кайенский перец. И хотя его вкус кому-то может показаться слишком острым, это очень мощное противовоспалительное, а главное, абсолютно натуральное средство. Можете просто добавлять его себе в пищу.Ингредиенты:Кайенский перецЧто нужно делать?Все очень просто. Вам только нужно добавлять немного кайенского перца в свои напитки (чай, коктейль, настой).С другой стороны, можно использовать кайенский перец в качестве эксфолианта (скраба для тела). Попробуйте поделать себе массаж с ним.Итак, как видите, есть множество способов расслабить мышцы при помощи натуральных средств. Но поскольку они могут быть симптомом других заболеваний, никогда не будет лишним обратиться к врачу, чтобы исключить их.