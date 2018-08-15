Врачи назвали самые опасные продукты для сердечников

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Отказываться совсем от этих продуктов не нужно, но их употребление должно строго контролироваться. С таким мнением выступил врач-кардиолог Октавиан Ченушэ, по мнению которого для людей с заболеваниями сердца могут быть особенно опасны соленые продукты и жирная пища животного происхождения.По словам Ченушэ, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний соль должна употребляться как можно меньше. Из-за тех процессов, которые возникают вследствие ее попадания в организм, и без того слабое сердце нагружается еще больше.«Соль задерживает воду в организму, что создает дополнительное давление и, как следствие, добавочную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», - заявил врач.Что касается продуктов, содержащих жир животного происхождения, их употребление содействует повышению холестерина в крови.Медицинская статистика говорит о том, что пациенты с повышенным содержанием холестерина чаще остальных оказываются жертвами инфарктов, инсультов и других патологий, вызванных сужением и закупоркой сосудов.«Холестерин - это молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина», - добавил специалист.Врач подчеркнул, что в отношении источников животных жиров важно не вычеркивать их из рациона полностью, но умерить количество и частоту их употребления сердечникам жизненно необходимо.