Врачи назвали самые опасные продукты для сердечников

Отказываться совсем от этих продуктов не нужно, но их употребление должно строго контролироваться. С таким мнением выступил врач-кардиолог Октавиан Ченушэ, по мнению которого для людей с заболеваниями сердца могут быть особенно опасны соленые продукты и жирная пища животного происхождения.

По словам Ченушэ, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний соль должна употребляться как можно меньше. Из-за тех процессов, которые возникают вследствие ее попадания в организм, и без того слабое сердце нагружается еще больше.

«Соль задерживает воду в организму, что создает дополнительное давление и, как следствие, добавочную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», - заявил врач.

Что касается продуктов, содержащих жир животного происхождения, их употребление содействует повышению холестерина в крови.

Медицинская статистика говорит о том, что пациенты с повышенным содержанием холестерина чаще остальных оказываются жертвами инфарктов, инсультов и других патологий, вызванных сужением и закупоркой сосудов.

«Холестерин - это молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина», - добавил специалист.

Врач подчеркнул, что в отношении источников животных жиров важно не вычеркивать их из рациона полностью, но умерить количество и частоту их употребления сердечникам жизненно необходимо.
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http://healthinfo.ua - Добавил bonya в категорию Кардиология

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