Как есть фастфуд и не толстеть

Все знают, что фастфуд может серьёзно навредить фигуре человека и даже есть здоровью. Но отказать себе в удовольствии отведать сочный бургер с солёной картошкой фри не каждый в силах. Действительно, даже на самом правильном питании человек не уверен в том, что он никогда не прикоснётся к чему-то вредному, но очень уж вкусному. Однако существует некоторые правила, которые позволяют людям есть фастфуд и не толстеть. О них сегодня и пойдёт речь.Решите, как часто можете позволить себе вредноеПравильное питание может утомлять человека, ведь запрещённые продукты постоянно находятся в зоне видимости. Даже фитоняшки не отказывают себе в удовольствии иногда съесть что-нибудь эдакое, чтобы утолить психологический голод. Чтобы быть как эти люди, умеющие включать в рацион фастфуд, нужно определить, сколько раз в неделю вы можете позволить себе отдых от правильного питания. Это не говорит о том, что фастфуд должен стать основой вашего питания. Если вы каждый день будете есть вредную пищу, то метод просто не будет работать. К тому же некоторые продукты нужно заменить на другие, а часть вообще исключить из рациона. Так, белый рис лучше заменить на коричневый, обычные макароны — на те, что сделаны из твёрдых сортов пшеницы. При соблюдении этих правил и включении, к примеру, раз в неделю шоколадки или бургера, вы сможете похудеть. Так называемые читмилы практикуют многие спортсмены.Ставьте чёткую цельЦель «похудеть» не является как таковой целью. Нужно указывать конкретное количество килограммов, которые хотите сбросить, сантиметров на талии, от которых хотите избавиться. То же самое касается и еды. Например, снижать количество съеденного сладкого, а не сразу отказываться от него. Сегодня вы едите три пирожных вместо пяти, а завтра всего одно. В итоге вы сможете снизить число потребляемого фастфуда и другой вредной пищи, но при этом не исключать из рациона насовсем.Ешьте медленноНе зря различные диетологи говорят о том, что приём пищи должен быть продолжительным по времени. Человек должен наслаждаться каждым кусочком съеденного. Чем дольше длиться приём пищи, тем меньше вы сможете съесть. А как известно, фастфуд потребляют крайне быстро, соответственно, и съедают больше, чем того требует организм. Если вы будете тщательно пережёвывать каждый кусочек бургера, почувствуете насыщение ещё до того, как его доедите.Прекратите доедать всё до концаПродолжая прошлое правило, стоит сказать, что не нужно всё время слушать маму и доедать всё до конца. Дело в том, что порции могут быть слишком большими, особенно если вы не накладывали еду себе сами. Не нужно угождать каждому, пытаться не обидеть хозяйку или родителей. Ваше: «Я наелся», будет более чем основательным аргументом в случае, если вы действительно больше не хотите есть.Не ешьте фастфуд на пустой желудокДовольно часто люди, переходя на правильное питание, ограничивают количество здоровой еды в пользу вредной. Но это неправильно, так как самообладание человека находится на низком уровне, когда мы голодны. Велика вероятность съесть больше положенного. Договоритесь с самим собой, что сможете позволить себе фастфуд, но только в том случае, если съедите что-то правильное.Считайте калорииПодсчёт калорий многим кажется довольно хлопотным делом. Втянувшись, вы понимаете, что жить без этого не можете. Благо, сейчас не приходится вручную записывать в «дневничок питания» всё съеденное и высчитывать калории — за вас это сделают электронные счётчики, которые доступны для всех смартфонов. Просто вносите блюда в ежедневный рацион, в том числе и то, что принадлежит к фастфуду, чтобы следить за своим питанием. Так вы сможете не выйти за рамки общей калорийности и в то же время позволить себе что-то эдакое.Выбирайте правильный фастфудПри слове «фастфуд» в голове, пожалуй, каждого человека всплывают образы картофеля фри, газировки и бургера. Но даже вредная еда может быть относительно полезной. Сейчас большинство общепитов разработали позиции, которые позволяют человеку, следящему за фигурой, тоже питаться такой едой. К ним можно отнести различные салаты, соки, даже некоторые десерты. А вместо бургера всегда можно выбрать ролл с минимальным количеством калорий. Не забывайте контролировать объём порции, чтобы не съесть больше положенного.Правильные добавки в фастфудДовольно часто кассиры в ресторанах быстрого питания предлагают различные добавки к выбранному вами блюду. Нужно быть немного хитрее, чтобы вреда для фигуры было меньше. Вместо сыра и бекона попросите добавку в виде огурчиков и салата, откажитесь от соли для картошки фри, выбирайте мясо, обжаренное на гриле, а не в масле. Соусы следует подавать отдельно, а не заливать всё блюдо. Вместо майонеза или сметаны возьмите уксус или масло.Не берите «диетические» блюдаНе всё, что обозначено словом «диетический», на самом деле является таковым. Уточняйте состав, калорийность блюд, если хотите следить за фигурой и есть фастфуд. Только так вы сможете понять, какое блюдо будет более диетическим.