Эксперты выяснили, почему мужчины чаще умирают после сильного стресса

Иногда сердечные приступы и инсульты происходят вследствие нервного перенапряжения. Подобные эпизоды чаще затрагивают мужчин. Более того, они происходят в более серьезной форме и нередко приводят к летальному исходу.По мнению ученых, причина столь острой реакции в том, что в ответ на стресс у мужчин вырабатывается недостаточно расширяющих сосуды молекул BH4. Ученые провели исследование на примере грызунов мужского пола с гипертонией и выявили сниженный уровень обозначенных молекул в клетках почек. У самок с повышенным давлением уровень молекул был выше.При этом, когда в питьевую воду самцов добавляли мощный антиоксидант, концентрация BH4 в почках значительно увеличивалась, а давление снижалось. Получается, можно предотвратить негативную цепную реакцию, запускаемую в мужском организме в ответ на стресс, снизить риск сердечно-сосудистых отклонений.