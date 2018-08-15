Разработчики придумали, как победить потливость без дезодоранта

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Влажная салфетка Qbrexza, пропитанная медикаментозным средством, призвана бороться с избыточным потоотделением. В одноразовых салфетках содержится соединение, блокирующее активацию потовых желез. Если использовать эти салфетки каждый день, то можно уменьшить выработку пота на 50% в 3 из каждых 4 случаев гипергидроза.Это расстройство, характеризуемое повышенным потоотделением, вызванным проблемами с симпатической нервной системой. При этом давно известно о побочных эффектах антихолинергических препаратов, выражающихся в уменьшении потоотделения за счет нарушения сигналов между мозгом и потовыми железами.Компания Dermira Inc взяла препарат из этого класса - гликопиррония бромид - и превратила его в жидкость, которой можно пропитать салфетку. Салфетками следует протирать чистые и сухие подмышечные впадины в начале дня. Основной плюс заключается в том, что средство абсорбируется непосредственно в зоне активного потоотделения. Салфетки не подходят для протирания лица - средство может негативно повлиять на зрении.