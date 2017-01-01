Четыре признака чрезмерного употребления соли

Соль не только сохраняет пищу, но и придает ей определенный вкус, поэтому многие люди употребляют ее больше, чем нужно. Возможно, еще большее количество соли мы употребляем с обработанными продуктами. Очевидным признаком чрезмерного употребления соли является высокое кровяное давление, но есть еще четыре признака, свидетельствующих, что вам следует ограничить ее употребление.1. Еда вам кажется преснойПо словам экспертов, тяга к соленым продуктам - не врожденная, а приобретенная привычка. «У нас постепенно развивается предпочтение к соли. У соли есть некоторые свойства, которые делают продукты вкуснее, и это может помочь нейтрализовать естественную горечь пищи. Именно поэтому люди часто посыпают солью овощи и они затем кажутся вкуснее», - говорит Газзанига Молу (Gazzaniga Moloo), представитель Американской диетической ассоциации (American Dietetic Association). Однако чрезмерное употребление соли может повлиять на ваши вкусовые рецепторы. Вы можете привыкнуть к вкусу блюд с высоким содержанием соли и затем продукты с ее нормальным содержанием покажутся вам пресными.2. Вам кажется, что вы опухли и раздулисьУ вас когда-нибудь возникало ощущение, словно бы вы внезапно прибавили в весе? Потребление большего, чем нужно, количества натрия, может вызвать такое чувство из-за того, что жидкость задерживается в тканях организма. «Соль действует, словно магнит для воды, задерживая жидкость», - говорит американский диетолог Бонни Тоб-Дикс (Bonnie Taub-Dix). Задержка жидкости может вызвать вздутие живота и объясняет также, почему у вас опухают глаза или пальцы, а такое часто происходит у людей в среднем возрасте. «У меня есть знакомая, которая снимает кольца с пальцев, прежде чем съесть миску супа, потому что потом их просто невозможно будет снять», - добавил Тоб-Дикс.3. У вас необъяснимые головные болиЕсли время от времени вы испытываете головные боли, а тому нет каких-либо очевидных причин, попробуйте понаблюдать, не возникают ли они после употребления пищи с высоким содержанием соли. «Чрезмерное количество соли может вызвать расширение кровеносных сосудов в мозге, что может затем вызвать головные боли», - объясняет Мэнди Энрайт (Mandy Enright), диетолог и фитнес-тренер из Нью-Джерси.4. Часто происходит мочеиспускание«Мочеиспускание по ночам является реальной проблемой для многих людей, особенно в пожилом возрасте», - утверждает доктор Мацуо Томохиро (Matsuo Tomohiro) из японского Университета Нагасаки (Nagasaki University). В своем исследовании 2017 года доктор Томохиро обнаружил, что употребление чрезмерного количества соли может вызывать чрезмерное мочеиспускание. У пожилых людей это может вызывать прерывистый сон, усталость и раздражительность. Сократив потребление соли на 25%, участники исследования обнаружили, что стали реже ходить в туалет по ночам. «Наше исследование позволяет предположить, что простое изменение диеты может значительно улучшить качество жизни многих людей», - говорит доктор Томохиро.