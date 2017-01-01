Четыре признака чрезмерного употребления соли

Соль не только сохраняет пищу, но и придает ей определенный вкус, поэтому многие люди употребляют ее больше, чем нужно. Возможно, еще большее количество соли мы употребляем с обработанными продуктами. Очевидным признаком чрезмерного употребления соли является высокое кровяное давление, но есть еще четыре признака, свидетельствующих, что вам следует ограничить ее употребление.

1. Еда вам кажется пресной

По словам экспертов, тяга к соленым продуктам - не врожденная, а приобретенная привычка. «У нас постепенно развивается предпочтение к соли. У соли есть некоторые свойства, которые делают продукты вкуснее, и это может помочь нейтрализовать естественную горечь пищи. Именно поэтому люди часто посыпают солью овощи и они затем кажутся вкуснее», - говорит Газзанига Молу (Gazzaniga Moloo), представитель Американской диетической ассоциации (American Dietetic Association). Однако чрезмерное употребление соли может повлиять на ваши вкусовые рецепторы. Вы можете привыкнуть к вкусу блюд с высоким содержанием соли и затем продукты с ее нормальным содержанием покажутся вам пресными.

2. Вам кажется, что вы опухли и раздулись

У вас когда-нибудь возникало ощущение, словно бы вы внезапно прибавили в весе? Потребление большего, чем нужно, количества натрия, может вызвать такое чувство из-за того, что жидкость задерживается в тканях организма. «Соль действует, словно магнит для воды, задерживая жидкость», - говорит американский диетолог Бонни Тоб-Дикс (Bonnie Taub-Dix). Задержка жидкости может вызвать вздутие живота и объясняет также, почему у вас опухают глаза или пальцы, а такое часто происходит у людей в среднем возрасте. «У меня есть знакомая, которая снимает кольца с пальцев, прежде чем съесть миску супа, потому что потом их просто невозможно будет снять», - добавил Тоб-Дикс.

3. У вас необъяснимые головные боли

Если время от времени вы испытываете головные боли, а тому нет каких-либо очевидных причин, попробуйте понаблюдать, не возникают ли они после употребления пищи с высоким содержанием соли. «Чрезмерное количество соли может вызвать расширение кровеносных сосудов в мозге, что может затем вызвать головные боли», - объясняет Мэнди Энрайт (Mandy Enright), диетолог и фитнес-тренер из Нью-Джерси.

4. Часто происходит мочеиспускание

«Мочеиспускание по ночам является реальной проблемой для многих людей, особенно в пожилом возрасте», - утверждает доктор Мацуо Томохиро (Matsuo Tomohiro) из японского Университета Нагасаки (Nagasaki University). В своем исследовании 2017 года доктор Томохиро обнаружил, что употребление чрезмерного количества соли может вызывать чрезмерное мочеиспускание. У пожилых людей это может вызывать прерывистый сон, усталость и раздражительность. Сократив потребление соли на 25%, участники исследования обнаружили, что стали реже ходить в туалет по ночам. «Наше исследование позволяет предположить, что простое изменение диеты может значительно улучшить качество жизни многих людей», - говорит доктор Томохиро.
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