Здоровое сердце спасет от болезни Альцгеймера
Специалистами было обнаружено, что у пациентов, страдающих от слабоумия и болезни Альцгеймера, было в два-три раза больше шансов на существенную потерю памяти во время наблюдения, если функции их сердца были нарушены.
Для участия в исследовании, начавшемся в 1948 году для выявления факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, были приглашены 1039 человек. На протяжении исследования у 32 участников развилась деменция, из них 26 участников одолела болезнь Альцгеймера. Как отмечают ученые, если сравнивать с нормальным сердечным индексом, у людей, у которых клинически низкий сердечный индекс более высокий риск развития деменции.
«Функции сердца могут стать важным фактором риска развития болезни Альцгеймера и деменции, – отмечает Анджела Джефферсон, руководитель исследования. – Весьма обнадеживающий аспект наших заключений это то, что здоровье сердца является изменяемым фактором риска. Человек не в силах изменить свою генетику либо семейную историю, однако у него есть возможность изменить здоровье своего сердца с помощью здорового образа жизни, физической активности и правильного питания в любое время».
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.megamedportal.ru - Добавил kasandra в категорию Кардиология
Добавить комментарий