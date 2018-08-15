Здоровое сердце спасет от болезни Альцгеймера

Сердце – это, безусловно, один из наиболее важных органов, без которого организм человека не сможет нормально функционировать. По результатам, полученным учеными из Медицинского центра Университета Вандербильта во время нового исследования, установлено, что плохое здоровье сердца выступает основным фактором риска для развития болезни Альцгеймера.Специалистами было обнаружено, что у пациентов, страдающих от слабоумия и болезни Альцгеймера, было в два-три раза больше шансов на существенную потерю памяти во время наблюдения, если функции их сердца были нарушены.Для участия в исследовании, начавшемся в 1948 году для выявления факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, были приглашены 1039 человек. На протяжении исследования у 32 участников развилась деменция, из них 26 участников одолела болезнь Альцгеймера. Как отмечают ученые, если сравнивать с нормальным сердечным индексом, у людей, у которых клинически низкий сердечный индекс более высокий риск развития деменции.«Функции сердца могут стать важным фактором риска развития болезни Альцгеймера и деменции, – отмечает Анджела Джефферсон, руководитель исследования. – Весьма обнадеживающий аспект наших заключений это то, что здоровье сердца является изменяемым фактором риска. Человек не в силах изменить свою генетику либо семейную историю, однако у него есть возможность изменить здоровье своего сердца с помощью здорового образа жизни, физической активности и правильного питания в любое время».