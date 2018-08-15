Диабет повышает риск развития психических расстройств

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Группа ученых из Гарвардской медицинской школы обнаружила, что инсулинорезистентность может вызвать изменения в поведении людей больных сахарным диабетом. Также специалисты отмечают, что люди, страдающие от диабета более склонны к депрессии и тревожности, в отличие от людей с другими хроническими заболеваниями.Во время исследования учеными использовались генетически модифицированные мыши, чтобы их головной мозг был устойчивым к инсулину. В результате было обнаружено, что у грызунов изменилось поведение, например, повысился уровень тревожности и депрессии, а после этого точно определили механизм, снижающий уровень ключевого медиатора дофамина в отделах мозга, которые связаны с этими симптомами. Это исследование стало одним из первых, которое непосредственно показало, что устойчивость к инсулину в действительности может вызывать различные изменения в поведении.Группа ученых оценила генетически модифицированных животных при помощи нескольких тестов, ставящих мышей в условия стресса и зачастую использующихся для анализа препаратов, лечащих излишнюю тревожность и депрессию. Поведение молодых особей не отличалось от нормальных мышей, но у грызунов в возрасте старше 17 месяцев (возраст, обозначающий окончание среднего возраста) наблюдались серьезные расстройства поведения. Изучая мозг этих мышей, учеными был обнаружен измененный метаболизм в митохондриях, вырабатывающих энергию для клеток. Так, митохондрии повысили производство двух ферментов, разрушающих дофамин, являющийся главным контролером поведения мозга. У этих мышей вырабатывалось нормальное количество дофамина, однако из-за изменений, произошедших в митохондриях, метаболизм дофамина у них совершался быстрее, что становилось причиной изменений в поведении.Несмотря на то, что поведенческие эффекты не были обнаружены у более молодых генетически модифицированных особей, ученые также выявили у них подобные изменения в клетках мозга.