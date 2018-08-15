Большинство людей не знает, что физические упражнения предупреждают развитие рака

Уже давно признано, что регулярные физические упражнения могут предотвратить или снизить риск множества проблем со здоровьем. Тем не менее, при проведении нового исследования опрошенные люди преимущественно не знали, что недостаточный уровень физической активности способствует увеличению риска развития определенных типов рака, таких как рак толстой кишки и молочной железы.Ученые из Вашингтонского университета (Washington University) исследовали результаты опросов 1161 человека из США, чтобы определить, какие типы заболеваний, по их мнению, могут быть вызваны недостатком физических упражнений. Затем методом случайной выборки был изучен 351 ответ.Они обнаружили, что респонденты были хорошо осведомлены о том, что недостаточный уровень физической активности ведет к увеличению риска сердечно-сосудистых (63,5%) и метаболических (65,8%) заболеваний. Тем не менее, не многие ассоциировали недостаток физических упражнений с повышенным риском развития рака (3,4%), желудочно-кишечных (0,9%) и респираторных (3,4%) болезней.«Многие люди знают, что недостаток физической активности может увеличить риск возникновения сердечных заболеваний и диабета. Однако немногие понимают, что отсутствие активности также повышает риск развития таких заболеваний, как рак», - утверждает ведущий автор исследования, профессор хирургии из Вашингтонского университета, Эрика Уотерс (Erika Waters).Авторы полагают, что неосведомленность общества о связи между низким уровнем физических упражнений и некоторыми видами онкологических заболеваний, является следствием того, что кампании по пропаганде здорового общества акцентируют свое внимание преимущественно на пользе физической активности для «сердечного здоровья», забывая о прочих преимуществах.Для повышения осведомленности общества, исследователи предлагают фокусировать внимание таких кампаний на пользе физических упражнений для предотвращения развития онкологических заболеваний.Авторы сообщают, что люди не особо желают менять свой образ жизни, поскольку не сознают, к каким последствиям он может привести. Чтобы воздействовать на общество и способствовать изменению поведения людей, важно, чтобы они полностью осознавали последствия.