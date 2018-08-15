Назван лучший продукт для снятия стресса

Ученые не сомневаются в существовании связи между психологическим состоянием человека и его питанием, убеждены ученые. Научные специалисты из Гарвардского университета выяснили, как взаимодействуют стиль питания и выработка гормонов стресса.Исследователи осуществили эксперимент с участием трех групп людей, добровольцев, употреблявших на завтрак разные продукты. В течение месяца одна группа регулярно ела блюда из куриных яиц, другая группа потребляла кашу из овсяных хлопьев грубого помола, богатых клетчаткой, а еще одна - овсянку быстрого приготовления.В результате было установлено: употребление на завтрак по одному или два яйца эффективнее всего повышает стрессоустойчивость за счет эффекта блокировки резкого выброса надпочечниками адреналина (гормон стресса). Такую блокировку, по словам ученых, обеспечивали чистый белок и целый ряд микроэлементов, содержащихся в яичном желтке.В свою очередь, употребление овсяных хлопьев быстрого приготовления делало людей особенно уязвимыми перед стрессом. Этот продукт, по словам исследователей, негативно действует на уровень сахара в крови: после поедания таких хлопьев сахар в крови сначала повышается, а затем резко падает.«На фоне резких скачках сахара повышается выброс ацетилхолина, известного также как «гормон паники» -его колебания вызывают симптомы панических атак, таких как страх, слабость и холодный пот»», - рассказали авторы проекта.Примечательно, что пользу куриных яиц для психики человека подтвердило и исследование ученых из Колумбийского университета. Они установили, что употребление омлета на завтрак укрепляет нервную систему. Специалисты подчеркивают: яйца являются источниками витаминов группы В, в том числе витамина В6, дающего эффект защиты в отношении органов нервной системы.По словам психоэндокринолога Натальи Гридасовой, качественные куриные и перепелиные яйца в действительности можно считать суперпродуктами для здоровья человека, так как являются одними из лучших и самых безопасных источников белка и жирорастворимых витаминов. В то же время врач рекомендовала не употреблять более двух яиц в день