Кофе оказывает на мозг долгосрочное пагубное действие

Южнокорейские ученые, представляющие Сеульский университет, обнаружили: употребление кофе может оказывать негативное воздействие на часть мозга, ответственную за сон. Следствием того, что человек годами ежедневно пьет кофе, может стать пожизненное ухудшение сна, полагают исследователи,.Учеными были обследованы 162 пожилых человека без хронических заболеваний. Специалисты выяснили, в каком количестве добровольцы потребляли кофе в течение своей жизни, после чего соотнесли эту информацию с показателями МРТ-сканирования головного мозга участников проекта.Авторы смогли установить, что у людей, которые постоянно пили кофе, наблюдалось уменьшение объема шишковидной железы – участка мозга, который «дирижирует» производством мелатонина (гормон сна). Усыхание железы под влиянием постоянного потребления кофеина может обеспечить пожизненное ухудшение сна, - таково мнение ученых.«Люди которые за свою жизнь выпивали кофе больше остальных, имели на 20% уменьшенный объем шишковидной железы», – поделились находкой специалисты.В то же время кофе неоднократно подтверждал свою способность улучшать функции многих внутренних органов, в частности оздоровлять печень. По данным МедикФорума, кофе, согласно заключению ряда исследователей, может защищать человека от смертельно опасной сердечной патологии.