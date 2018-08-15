Кофе оказывает на мозг долгосрочное пагубное действие
Учеными были обследованы 162 пожилых человека без хронических заболеваний. Специалисты выяснили, в каком количестве добровольцы потребляли кофе в течение своей жизни, после чего соотнесли эту информацию с показателями МРТ-сканирования головного мозга участников проекта.
Авторы смогли установить, что у людей, которые постоянно пили кофе, наблюдалось уменьшение объема шишковидной железы – участка мозга, который «дирижирует» производством мелатонина (гормон сна). Усыхание железы под влиянием постоянного потребления кофеина может обеспечить пожизненное ухудшение сна, - таково мнение ученых.
«Люди которые за свою жизнь выпивали кофе больше остальных, имели на 20% уменьшенный объем шишковидной железы», – поделились находкой специалисты.
В то же время кофе неоднократно подтверждал свою способность улучшать функции многих внутренних органов, в частности оздоровлять печень. По данным МедикФорума, кофе, согласно заключению ряда исследователей, может защищать человека от смертельно опасной сердечной патологии.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://healthinfo.ua - Добавил kerch в категорию Неврология
Добавить комментарий