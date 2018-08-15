6 принципов комфортного похудения

Комфортно худеть, означает менять свой образ жизни и постепенно найти такой, который будет тебе нравиться и при котором твой организм станет расходовать жировые запасы.

Запомни главные принципы комфортного похудения:

1. Заменяй сладости белками. Белок усваивается довольно долго, поэтому продлевает чувство насыщения. К тому же он необходим для сохранения мышечной массы.

2. Употребляй много клетчатки. Клетчатка помогает усваивать белок и так же продлевает чувство сытости.

3. Пей воду каждый час. Вода помогает нормальному пищеварению, очищает организм. Если пить достаточно воды, она не будет задерживаться в организме. ?

4. При каждом удобном случае тренируйся. Тренировки создают дополнительный дефицит ккал, и благодаря им, после похудения, твое тело будет подтянутым.

5. Избегай стресса. Стресс способствует выработке гормона кортизола, а он негативно влияет на мышечную ткань и процесс жиросжигания.

6. Спи ночью и пару часиков днем. Достаточное количество сна необходимо для похудения. Именно в это время вырабатывается гормон роста, необходимый для расщепления жиров.
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