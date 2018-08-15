Как избавиться от проблемы вросших волос

На данный момент, сфера красоты предлагает вниманию девушек массу способов по удалению нежелательных волос. Одним из таких средств является шугаринг. Шугаринг представляет собой способ эпиляции при помощи сахарного сиропа. Процедура является достаточно болезненной, но это не мешает ей быть одной из самых востребованных в салонах красоты.Существует теория, что от шугаринга совсем не врастают волоски, но, к сожалению, во многих случаях, из-за некачественной работы мастера, волоски все-таки врастают. Проблема вросших волосков достаточно серьезная, поэтому если она была замечена, нужно начинать действовать.Почему появляются вросшие волоски после шугаринга?Волосы врастают чаще всего из-за неправильного нанесения и удаления специальной пасты. Оно должно осуществляются в одном направлении, а именно по росту волос, иначе волосок загибается и начинает расти в обратном направлении, врастая в кожу. В связи с этим, начинается воспаление и даже нагноение, что приносит болезненные ощущения и портит эстетический вид. Для того, чтобы избежать такой проблемы, следует обращаться к проверенному мастеру и не стараться повторить процедуру в домашних условиях без специальной подготовки.ноги после шугарингаУчастки тела, которые чаще всего подвержены врастанию волосНе на каждом участке кожи волоски могут врастать. Все может зависеть как от качества проведенной процедуры, так и от участка тела. Чаще всего врастанию подвержены места, где волоски растут в разных направлениях, часто соприкасаются с одеждой или же имеют неровную поверхность. К ним относятся:• Интимные места• Подмышечные впадины• Задняя сторона бедраВсе эти места имеют тесный контакт с одеждой, сгибы и неровную поверхность, потому эпиляция в данных зонах должна быть бережной и деликатной, иначе проблемы не избежать.Ошибки при эпиляции из-за которых врастают волосы• Нанесение пасты осуществляется неправильно.В связи с этим, волоски слабо захватываются сиропом, очень тяжело вытягиваются, а также обламываются или загибаются.• Удаление средства против роста волос.Как ранее было сказано, наносить и удалять консистенцию нужно исключительно по росту волос. Неправильное удаление ведет к загибу и смене направления волоса, что в итоге выльется в проблему врастания.• Пренебрежение скрабом.Чем чаще будут проводиться эпиляции, тем мягче и тоньше будут становиться волоски. Скраб предназначен для того, чтобы удалить ороговевший слой кожи, мешающий пробиться наружу тонким и слабым волосам. Если скраб не используется, то волосок не может выйти и в итоге начинает врастать, образуя собой небольшую выпуклость.Избавление от проблемы вросших волосЧто делать, чтобы избавиться от вросших волос? Избавляться от вросшего волоса можно только на начальном этапе, называющемся асептическим воспалением. При данной воспалении виднеется покраснение в зоне врастания, а также стержень волоса. Ни в коем случае нельзя начинать самолечение, если все зашло дальше обычного воспаления и перешло в шишку с жидкостью, либо в нагноение. В таком случае требуется срочное удаление.ноги после шугарингаВсе средства, которые будут представлены в списке ниже, помогут волосу постепенно выпрямиться и высвободиться из-под эпителиального слоя. После того, как волос вырвется наружу, нужно будет аккуратно вытащить его пинцетом, а место бывшего врастания обработать антисептическим средством и смазать регенерирующей мазью.Скрабирование для борьбы с вросшими волосамиДанное средство универсально и используется как для профилактики врастания, так и для удаления уже вросшего волоса. Благодаря тому, что скраб мягко удаляет омертвевшие клетки кожи, волос освобождается и легко выходит наружу. Но для достижения результата потребуется повтор данной процедуры. Скраб лучше использовать самодельный, т.к. покупные обычно слишком мягко действуют на кожу и не качественно удаляют ороговевший слой.Чтобы кожа меньше травмировалась, перед нанесением скраба следует раскрыть поры, приняв горячий душ с паром. При самом нанесении, надавливать не желательно, во избежание травм кожного покрова.Смесь бодяги и перекиси для того, чтобы убрать темные пятна после вросших волосЕще одно действенное средство по удалению вросшего волоса - смесь бодяги и перекиси. Использовать можно абсолютно любую мазь, в составе которой есть бодяга. На замену перекиси может прийти мирамистин. Выдерживать данную смесь нужно около 30 минут. Наносится средство местно, на место врастания волоса. Возможно небольшое жжение, которое считается естественным.Для приготовления смеси понадобится пропорция 2 к 1, где 2 - это перекись, а 1 - бодяга. Соединить два ингридиента, тщательно размешать и нанести на проблемное место. Приготовить небольшой лоскут бинта, смоченный и отжатый от воды. Приложить лоскут к месту нанесения, удалить средство с кожи.Использование салициловой кислоты для удаления вросшего волосаДоступное и имеющее массу применений средство. Оно поможет не только удалить вросший волосок, но и избавит кожу от воспаления и покраснения. Наносить кислоту нужно на сам бугорок, смывать средство не нужно. Использовать следует от 4 до 5 раз за сутки. Благодаря салициловой кислоте, кожа начнет становиться мягче, в связи с чем волосок быстро выйдет наружу.шугарингВо избежание проблемы вросших волос, нужно не только пользоваться услугами проверенного мастера, но и проводить некоторую профилактику. Для этого нужно скрабировать кожу 2 раза в неделю, мягко очищать тело от бактерий, увлажнять кожу. Следуя этим простым советам, можно легко избежать проблемы вросших волос.Если ни один из способов не помогает, то можно обратиться за помощью к врачу-дерматологу. Кроме того, первую помощь при небольших проблемах может оказать и сам мастер - он обработает вросшие волосы, а там, где они находятся близко к поверхности кожи, достанет их тонкой медицинской иглой. Дома эту процедуру самостоятельно не желательно проводить, поскольку можно повредить кожу.