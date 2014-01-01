14 ранних симптомов биполярного расстройства, которые нельзя игнорировать
Грань между сменами настроения и маниакально-депрессивным психозом (так звучит второе название этого заболевания) тонка. Но она есть.
Мироощущение тех, кто страдает биполярным расстройством, постоянно скачет между двумя полюсами. От экстремального максимума («Какой же кайф просто жить и что-то делать!») к не менее экстремальному минимуму («Всё плохо, мы все умрём. Так, может, нечего ждать, пора наложить на себя руки?!»). Максимумы называются периодами мании. Минимумы — периодами депрессии.
Человек осознаёт, насколько его штормит и как часто эти штормы не имеют поводов, но ничего не может с собой сделать.
Маниакально-депрессивный психоз выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни и в итоге может довести до суицида.
Откуда берётся биполярное расстройство
Скачки настроения знакомы многим и не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому биполярное расстройство довольно сложно диагностировать. Тем не менее учёные справляются с этим всё успешнее. В 2005 году, например, было установлено, что маниакально-депрессивным психозом в той или иной форме страдают около 5 миллионов американцев.
У женщин биполярное расстройство бывает чаще, чем у мужчин. Почему — не известно.
Однако, несмотря на большую статистическую выборку, точные причины биполярных расстройств выяснить пока не удалось. Известно лишь, что:
Маниакально-депрессивный психоз может возникнуть в любом возрасте. Хотя чаще всего появляется в позднем подростковом и раннем взрослом.
Он может быть вызван генетикой. Если кто-то из ваших предков перенёс это заболевание, есть риск, что оно постучится и к вам.
Расстройство связано с дисбалансом химических веществ в головном мозге. Главным образом — серотонина.
Спусковым крючком иногда становится тяжёлый стресс или травма.
Как распознать ранние симптомы биполярного расстройства
Чтобы зафиксировать нездоровые колебания настроения, для начала надо выяснить, переживаете ли вы эмоциональные экстремумы — манию и депрессию.
7 ключевых признаков мании
Вы испытываете душевный подъём и ощущение счастья в течение длительных (от нескольких часов и более) периодов.
У вас снижена потребность во сне.
У вас быстрая речь. Причём настолько, что окружающие вас не всегда понимают, а вы не успеваете формулировать свои мысли. В итоге общаться в мессенджерах или посредством электронных писем вам проще, чем разговаривать с людьми вживую.
Вы импульсивный человек: сначала действуете, потом думаете.
Вы легко отвлекаетесь и перепрыгиваете с одного дела на другое. Из-за этого нередко страдает итоговая продуктивность.
Вы уверены в своих способностях. Вам кажется, что вы быстрее и сообразительнее большинства окружающих.
Нередко вы демонстрируете рискованное поведение. К примеру, соглашаетесь на секс с незнакомцем, покупаете то, что вам не по карману, участвуете в спонтанных уличных гонках на светофорах.
7 ключевых признаков депрессии
Вы нередко переживаете затяжные (от нескольких часов и более) периоды немотивированной грусти и безнадёги.
Замыкаетесь в себе. Вам трудно выйти из собственной скорлупы. Поэтому вы ограничиваете контакты даже с родными и друзьями.
Вы потеряли интерес к тем вещам, которые раньше вас по-настоящему цепляли, и не приобрели ничего нового взамен.
У вас изменился аппетит: резко снизился или, напротив, вы уже не контролируете, сколько и что именно вы едите.
Вы регулярно чувствуете усталость и нехватку энергии. И такие периоды продолжаются довольно долго.
У вас появились проблемы с памятью, концентрацией и принятием решений.
Вы иногда думаете о самоубийстве. Ловите себя на мысли, что жизнь потеряла для вас вкус.
Маниакально-депрессивный психоз — это когда вы узнаёте себя практически во всех описанных выше ситуациях. В какой-то период жизни у вас явно наблюдаются признаки мании, в другой — симптомы депрессии.
Впрочем, иногда случается и так, что симптомы мании и депрессии проявляют себя одномоментно и вы не можете понять, в какой фазе находитесь. Такое состояние называется смешанным настроением и тоже является одним из признаков биполярного расстройства.
Каким бывает биполярное расстройство
В зависимости от того, какие эпизоды случаются чаще (маниакальные или депрессивные) и насколько ярко они выражены, биполярное расстройство делят на несколько типов.
Расстройство первого типа. Оно тяжёлое, чередующиеся периоды мании и депрессии сильны и глубоки.
Расстройство второго типа. Мания проявляется не слишком ярко, зато депрессией накрывает так же глобально, как и в случае первого типа.
Вне зависимости от того, о каком типе маниакально-депрессивного психоза идёт речь, заболевание в любом случае требует лечения. И желательно — побыстрее.
Что делать, если вы подозреваете у себя биполярное расстройство
Не игнорируйте свои ощущения. Если вам знакомы 10 и более перечисленных выше признаков, это уже повод обратиться к врачу. Особенно если время от времени вы ловите себя на суицидальных настроениях.
Для начала идите к терапевту. Медик предложит вам сделать несколько исследований, включая анализ мочи, а также крови на уровень гормонов щитовидной железы. Нередко гормональные проблемы (в частности, развивающийся диабет, гипо- и гипертиреозы) похожи на биполярное расстройство. Важно их исключить. Или лечить, если обнаружатся.
Следующим шагом станет визит к психологу или психиатру. Вам придётся ответить на вопросы о вашем образе жизни, сменах настроения, отношениях с другими людьми, детских воспоминаниях, травмах, а также семейной истории болезней и инцидентах с наркотиками.
На основе полученной информации специалист назначит лечение. Это может быть как поведенческая терапия, так и приём лекарств.
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