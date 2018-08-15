Лучшие продукты питания для борьбы с артритом

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Эксперты назвали лучшие натуральные средства борьбы с артритом. Ценность этого списка ещё и в том, что все эти пункты подтверждены научными исследованиями.Начнем с того, чего нужно обязательно избегать в своём питании, если вы уже столкнулись с артритом. В первую очередь, откажитесь от сахара, рафинированных углеводов из белого хлеба и белого риса, жареных продуктов, красного и переработанного мяса, а также трансжиров. Все эти продукты питания известны своей способностью провоцировать воспалительные процессы в организме. При артрите нам необходимо налегать на пищу, которая, напротив, уменьшает воспаления.К таким продуктам относятся фрукты и овощи вроде помидоров, клубники, черники, яблок, вишен, апельсинов и ананасов, зеленые листовые овощи, орехи вроде миндаля и грецких орехов, жирная рыба и оливковое масло. Великолепным источником витаминов A и D, а также жирных кислот Омега-3 является ферментированный рыбий жир, натуральным образом сражающийся с болью и воспалениями. Включите в свой рацион имбирь, а также куркуму. Ее основной ингредиент куркумин уменьшал уровень целого ряда воспалительных маркеров.Не стоит забывать про гамма-линоленовую кислоту, относящуюся к жирным кислотам Омега-6, которая часто встречается в ботанических маслах вроде примулы вечерней, черной смородины и огуречника. Элемент перца чили капсаицин выборочно вступает во взаимодействие с ноцицептивными нейронами в мозге, отвечающими за то, как мы воспринимаем боль. И это тоже может быть полезным для жертв артрита.