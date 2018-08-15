Ученые из Института общественного здравоохранения Америки проанализировали данные, собранные из центров по контролю и профилактике, и в результате составили список самых полезных для здоровья продуктов.Употребление этих продуктов является действенной профилактикой ожирения, а также помогает избежать развития тяжелых заболеваний, заявили исследователи. В частности, ученые порекомендовали регулярно есть разнообразную зелень и листовые овощи. В этих растительных продуктах содержатся высокие уровни витаминов A, B6, C, E, K, способствующих улучшению процессов пищеварения, а также нормализации веса и гормонального фона.Особо полезным, подчеркнули медики, является шпинат – его присутствие в рационе защищает от инфекционных заболеваний и простуды.Кроме того, эксперты считают важным употреблять в пищу разнообразную капусту - обычную, цветную, брюссельскую. Капуста является источником набора ценных для укрепления организма нутриентов: кальция, железа, фолиевой кислоты и клетчатки.Также диетологи из Института общественного здравоохранения Америки дали такой совет: заменить бананы тыквой. Специалисты ссылаются на результаты В исследований, показавших, что в тыкве намного больше чем в бананах содержится калия, являющегося одним из главных «сердечных» минералов.