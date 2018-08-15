Ученые: во время работы очень полезна легкая гимнастика
Недавно провели исследование, во время которого группу людей попросили посидеть на стуле в течение пару часов. Условие было такое - одна нога должна касаться все время пола, а вторая должна дергаться каждые 1-2 минуты. Через два часа ученые оценили кровообращение в каждой ноге.
Оказалось, что первая нога имела пониженный приток крови, а вторая имела повышенный приток крови. Поэтому ученые рекомендуют во время сидячей работы немного разминать ноги. Благодаря этому есть возможность снизить риск появления тромбоза и повышения артериального давления. Также было проведено другой эксперимент.
Офисные сотрудники, которые во время рабочего процесса использовали стулья-велосипеды сжигали на 25% больше калорий. Поэтому людям рекомендуется разминать свои ноги. Особенно те, которые вынуждены высиживать долгие перелеты. Нужно делать легкую гимнастику, если вы хотите быть здоровым человеком.
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