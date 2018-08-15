Шампанское признали полезным напитком

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Многие мероприятия не обходятся без шампанского. Данный алкогольный напиток замечательно подходит для радостных и торжественных событий. Не обходится без игристого вина различные презентации и приемы.Поднимая бокал с шампанским, желают любви, здоровья, процветания, удачи. Специалисты утверждают, что употребление игристого вина в небольших количествах поможет укрепить общее состояние здоровья. В состав этого спиртного напитка входят разные полезные вещества. Например, фенольная кислота.Шампанское имеет возможность укрепить иммунитет, улучшить состояние сердечной системы, повысить качество памяти и так далее. В состав входит фенольная кислота. Данное вещество положительно влияет на нейроны мозга. Благодаря этому улучшается восприятие звуков и запахов. Если употреблять регулярно шампанское в умеренных количествах, то можно предотвратить появление деменции. Это такой синдром, при котором происходит устойчивое снижение познавательной деятельности с утратой знаний, полученных заранее.В народе данный недуг очень часто называют старческий маразм. Игристое вино стимулирует производства окиси азота в крови. Благодаря чему возникает укрепление стенков сосудов. Помимо этого, можно снизить артериальное давление. Шампанское усиливает кровообращение, снижает образование тромбов и развитие инсультов.