Как вывести лишнюю воду из организма

Основная причина, по которой люди не могут похудеть, хотя они поддерживают правильную диету и физические упражнения — это удержание воды. В результате удержания жидкости в организме мы часто чувствуем себя не очень хорошо даже если худеем. Задержка дополнительных жидкостей в области между клетками и в системе кровообращения является основной причиной отека или общеизвестного удержания воды. В статье мы раскроем способы вывести лишнюю воду из организма.Чем вывести лишнюю воду из организмаОбязательно берите их на заметку.Употребляйте калийЧтобы предотвратить удержание воды, люди должны обеспечить больше пищи, богатой калием, организму. Если с пищей сложно обеспечить уровень этого элемента, пейте поливитамины.Ешьте меньше солёногоПрежде всего, ограничьте потребление соленых продуктов, таких как картофель, богатый натрием, и он может привести к удержанию воды. Наше тело нуждается в 2-2,5 грамма натрия в течение всего дня. Поэтому вы должны избегать солёных продуктов, взамен есть больше свежих овощей, таких как чеснок и имбирь.Потейте любыми способамиИоны натрия смешиваются с водой в нашем организме, поэтому наш пот солёный. Если вы потеете, это означает, что всё в порядке, нужно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Проблема с потоотделением может быть проблемой, почему вы не худеете.Ешьте дыниПотребление дынь поможет уменьшить удержание воды, потому что это богатый калием плод, который может сбалансировать уровень натрия.Ешьте орехи и семечкиОрехи и семечки являются источником клетчатки, и содержат здоровые жиры. Они также являються ценным источником калия.Принимайте диуретикиДиуретики — лучшее решение, потому что они помогают производить больше мочи, что выгодно в случае проблем со слишком большим удержанием воды, они также регулируют кровяное давление, излечивают болезни печени и сердца. С другой стороны, если их принимать слишком долго, они могут привести к обезвоживанию и болезням почек. В результате происходит дисбаланс калия, натрия и электролитов, которые могут вызвать серьёзные последствия для здоровья.Продукты с мочегонным эффектом: чай, богатый кофеином, кофе, сельдерей, арбуз и боярышник. Вы должны использовать диету, содержащую 80 процентов фруктов, овощей, сои, злаков и рыбы, а 15 процентов — это другие продукты питания.