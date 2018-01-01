Как вывести лишнюю воду из организма
Чем вывести лишнюю воду из организма
Обязательно берите их на заметку.
Употребляйте калий
Чтобы предотвратить удержание воды, люди должны обеспечить больше пищи, богатой калием, организму. Если с пищей сложно обеспечить уровень этого элемента, пейте поливитамины.
Ешьте меньше солёного
Прежде всего, ограничьте потребление соленых продуктов, таких как картофель, богатый натрием, и он может привести к удержанию воды. Наше тело нуждается в 2-2,5 грамма натрия в течение всего дня. Поэтому вы должны избегать солёных продуктов, взамен есть больше свежих овощей, таких как чеснок и имбирь.
Потейте любыми способами
Ионы натрия смешиваются с водой в нашем организме, поэтому наш пот солёный. Если вы потеете, это означает, что всё в порядке, нужно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Проблема с потоотделением может быть проблемой, почему вы не худеете.
Ешьте дыни
Потребление дынь поможет уменьшить удержание воды, потому что это богатый калием плод, который может сбалансировать уровень натрия.
Ешьте орехи и семечки
Орехи и семечки являются источником клетчатки, и содержат здоровые жиры. Они также являються ценным источником калия.
Принимайте диуретики
Диуретики — лучшее решение, потому что они помогают производить больше мочи, что выгодно в случае проблем со слишком большим удержанием воды, они также регулируют кровяное давление, излечивают болезни печени и сердца. С другой стороны, если их принимать слишком долго, они могут привести к обезвоживанию и болезням почек. В результате происходит дисбаланс калия, натрия и электролитов, которые могут вызвать серьёзные последствия для здоровья.
Продукты с мочегонным эффектом: чай, богатый кофеином, кофе, сельдерей, арбуз и боярышник. Вы должны использовать диету, содержащую 80 процентов фруктов, овощей, сои, злаков и рыбы, а 15 процентов — это другие продукты питания.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.neboley.com.ua - Добавил bonya в категорию Разное
Добавить комментарий