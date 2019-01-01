От чая в пакетиках советуют отказаться

Пакетированный чай зачастую отличается таким уровнем качества, что это может нанести серьезный вред организму, предостерегают специалисты.Согласно их данным, чайные пакетики изготовляются из материала, который может содержать в себе вредные вещества. Например, его пропитывают синтетическими смолами, которые растворяют в ацетоне или спирте, чтобы придать пакетикам достаточную прочность и устойчивость к высоким температурам.Содержимое такого пакетика очень трудно проверить визуально. Это развязывает руки производителям – внутри чайных пакетиков часто оказывается не столько чай, сколько его измельченные остатки, к тому же смешанные с чайной пылью. Причем, чтобы такой продукт понравился потребителю, в него добавляют усилители вкуса.Кроме того, в пакетиках с чаем нередко присутствуют красители. Опустите пакетик в холодную воду – ее окрашивание говорит о присутствии красящих добавок. Но даже если в горячей воде чай заваривается до густоты почти сразу, это означает, что в нем наверняка много красителей.В пакетированные фруктовые чаи часто добавляются ароматизаторы с токсичными веществами, которые могут пагубно сказаться на печени. По данным некоторых исследований, с веществами этого рода связаны повышенный риск развития рака и бесплодия.Совет от экспертов: свежий чай при заваривании дает на поверхности небольшую пенку, тогда как просроченный чай такой пенки не дает, зато оставляет на стенках чашки темный след.