8 продуктов, которые помогут побороть тягу к сладкому

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Большинство людей испытывают непреодолимую тягу к сладостям. И все бы ничего, но продукты с высоким содержанием сахара могут стать злейшими врагами нашего организма. Слабость к сладкому может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе ожирение, сахарный диабет и раковые заболевания.К счастью, среди продуктов есть много полезных и вкусных альтернатив, которые помогут побороть тягу к сладкому. Делимся с вами 8 продуктами с высоким содержанием натурального сахара, которые способны заменить в рационе калорийные сладости.ФиникиЭтот продукт является ценнейшим источником биологически активных компонентов, которые оказывают положительное влияние на работу многих внутренних систем организма. Благодаря своему составу финики прекрасно справляются с ролью заменителя сладкого и при этом идеально подходят в качестве полезного перекуса. Их можно есть вместо шоколадных конфет и не бояться за лишние сантиметры на талии.Это еще не все: даже небольшая порция этого полезного продукта дарит прилив сил, поднимает настроение и улучшает умственную деятельность. В общем, что там говорить, финики дарят организму целый ряд благоприятных изменений.Травяной чайТем, кто любит побаловать себя газированными напитками, нектарами и пакетированными соками, стоит перейти на более полезную альтернативу. Как правило, в промышленных напитках содержится огромное количество сахара и химии, которые не могут не отразиться на состоянии здоровья.Среди напитков, которые прекрасно помогают справиться с желанием есть сладкое, особенно хорош травяной чай. Такой полезный аналог может не только устранить слабость к сладостям, но помочь добиться идеальных параметров в фигуре. Просто добавьте к травяному настою немного лимонного сока, воды с огурцом и мяту. Более эффективного средства от лишних килограммов и не отыскать.ЙогуртЕсли организму очень хочется порцию сладости, то скорее всего ему не хватает фосфора. А получить этот полезный микроэлемент можно совместно с кальцием из йогурта. При этом очень важно, чтобы продукт был именно натуральным, без подсластителей и добавок. А если вам противопоказан избыток фосфора, то при выборе йогурта лучше отдавать предпочтение продукту с пробиотиками, которые способствуют улучшению пищеварения.Смузи с йогуртомОдним из лучших способов отказаться от пристрастия к сладкому считается смузи с отрубями. А при гармоничном сочетании в этом напитке овощей и фруктов вообще можно получить не только вкусный продукт, но и очень полезный. Чтобы максимально обогатить порцию напитка, обязательно добавляйте в него кожуру от фруктов. Так вы обеспечите напиток дополнительной дозой витаминов, минералов и фотохимических элементов.А если вам по душе молочные продукты, смело добавляйте в смузи йогурты. С их добавлением напиток, помимо витаминов и микроэлементов, получит кальций, белки и здоровые жиры.БататСладкий картофель благодаря своему составу очень ценится вегетарианцами. Он богат калием и железом, содержит много витаминов и, самое главное, является источником ценнейшего L-триптофана. Последний элемент подавляет желание съесть что-нибудь сладкое.Ешьте горсть этого полезного плода вместо конфет и любимых десертов. Помимо обогащения организма полезными микроэлементами, батат обладает успокоительным и расслабляющим действием. А чтобы этот сладкий плод максимально раскрыл свой вкус, полейте его кокосовым маслом и присыпьте щепоткой соли и мускатного ореха.КорицаДля тех, кто желает ограничить в рационе сладкое, специи — отличный вариант. Корица в этом плане самый беспроигрышный вариант. Она регулирует уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому. Поэтому в следующий раз, когда захочется съесть мороженое или кекс, попробуйте заменить все эти блюда обычным фруктовым пюре с корицей. Поверьте, таким образом вам удастся одновременно и утолить желание к сладкому, и обогатить организм более полезными продуктами.СвеклаЕсли до этого времени вы настороженно относились к этому овощу и неохотно включали его в свой рацион, то сейчас настало время переменить свое отношение. В свекле тоже содержится огромное количество натурального сахара. Кроме того, она считается настоящей панацеей от многих проблем со здоровьем. В овоще содержится рекордное количество витаминов и минералов, в том числе необходимого организму витамина В и очень важного глютамина. Последний элемент в свою очередь гораздо эффективнее сахара.ВанильОбмануть свой организм можно и с помощью ванили. Оказывается, что она снижает потребность организма в сладостях: всему виной ее особый аромат. В следующий раз, когда очень захочется что-то сладкое, обязательно воспользуйтесь ванилью. Можете добавить несколько капель экстракта ванили в чай, смузи или даже минеральную воду. А можете вообще добавить ваниль в салат или гарнир. Вот увидите, желание съесть что-нибудь сладкое пропадает мгновенно.