Грамотное питание позволит избежать рассеянного склероза

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Университет Кертина установил: активное потребление рыбы и овощей, снижает риск развития рассеянного склероза. Был произведен анализ данных за три года, который позволил выявить связь между внешними факторами и демиелинизирующими заболеваниями (включая рассеянный склероз, при котором разрушается миелиновая защитная оболочка нервных волокон).В общей сложности учитывались данные 252 человек с обозначенными заболеваниями и 446 здоровых человек (контрольная группа). Добровольцы рассказывали о своем рационе. Опираясь на это, ученые определяли добровольцев по разным группам. Рационы людей относили к одному из двух типов питания.Первый - здоровый тип питания (яйца, рыба, овощи); второй - "западная диета" (мясо, продукты с высоким содержанием жира). Оказалось, любовь к рыбе и овощам давала 50%-е снижение риска развития рассеянного склероза. Что касается мяса, то ученые не выявили повышения риска в связи с его потреблением.