Какой чай самый полезный

Чайный фаст-фудОткроем правду: качество чая в одноразовых пакетиках хуже рассыпного. Специалисты называют его "купаж". В лучшем случае, он содержит 30% качественного чайного листа, в худшем — полностью его лишен, потому как лучшие идут на приготовление чайной "россыпи".Если чаепитие со всеми атрибутами (чайничек для заварки, глиняный или стеклянный сервиз) можно сравнить с изысканным обедом в дорогом ресторане, то чай в пакетиках, заваренный прямо в чашке — с перекусом в фаст-фуде. Хотя признаемся, он хорош при дефиците времени и потому имеет право на существование.При покупке такого чая в первую очередь должна интересовать герметичность упаковки: если она нарушена, значит чай мог растерять часть своих полезностей. Идеальный вариант — если каждый пакетик дополнительно упакован в свою обертку.Читать по буквамРассыпной чай выбираем ориентируясь на специальную аббревиатуру: уважающие себя производители указывают на упаковке место сбора (провинцию или плантацию) и "порядок" листочков, из которых составлена смесь. Секрет такой: чем выше располагается на кусте чайный лист, тем качественнее сорт чая. Самым лучшим считают чай из типсы — нераскрытого верхнего листочка-почки. Именно к его сбору в Древнем Китае допускали девственниц до восхода солнца: считалось, что аромат зрелой женщины слишком силен.Golden Flowery Orange Pekoe (GFOP) — золотая или серебряная типса (нераскрытый верхний листик-почка);Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (TGFOP) — первый листик с добавлением большого процента типсы;Flowery Orange Pekoe (FOP) — первый листик чайного куста;Pai My Tan — "флэшка" (типса, первый нераскрытый и первый раскрытый листики);Pekoe Souchong и Souchong – нижние листики. Они более грубые и идут на приготовление сортов с меньшим содержанием теина, поэтому полезен детям и людям с повышенным давлением.Кстати, гипертоникам неспроста рекомендуют пить зеленый чай: он укрепляет кровеносные сосуды и очищает их от "холестериновых наслоений".Чайные листья боятся света и влаги. Поэтому производители прячут их к фольгу, герметично закрывая упаковку, или в жестяную банку. Они защищают чай от посторонних запахов, которые он впитывает словно промокательная бумага. Отсюда следует два вывода: 1) после вскрытия упаковки, пересыпь чай в герметично закрывающуюся оловянную или жестяную банку; 2) в банке для чая никогда и ничего не должно было храниться кроме... чая. Если в ней раньше был лавровый лист, то ты получишь чай с запахом лавра.Чем выше качество чая — тем более выражены его антисептические свойства. Это — отличное лекарство от простуды: он усиливает потоотделение и обладает мочегонным действием, поэтому очищает организм от токсинов! А еще есть доказательства его губительного действия в отношении возбудителей кишечных инфекций!В салунОтправляются не только за красотой, но и... за качественным чаем. Попросите консультанта дать потрогать и разглядеть листик поближе:чем туже он скручен, тем лучше. В процессе приготовления специальные машины сжимают чайный лист, разрушая его структуру. При этом чаинка выглядит нераздавленной, но ее аромат высвобождается полнее.чем старше(ниже) листик, тем крупнее зубчики на его краях и выпуклее прожилки. Чем моложе, тем он уже, зубчики мельче, а прожилки тоньше.сухие чаинки могут быть разного оттенка цвета оливок (от ярко зеленого до болотного);свежий чайный лист не должен быть тусклым;свежий чайный лист не рассыпается в порошок между пальцев — он крошится с трудом.Элитные чаи до сих пор собирают вручную: на каждой упаковке чая отмечен не только "порядковый" лист куста, но и плантация, с которой собран чай, целый или резаный лист и даже номер сбора (первый или второй).Да и сама коробочка особая — самые дорогие чаи хранятся в деревянных упаковках из дерева бальза. Оно не пропускает влагу и поддерживает постоянную температуру, поэтому его сравнивают с термосом.ЗавариваемИ еще раз проверяем качество чая... Листочки должны "развернуться", стать мягкими и нежными, и естественно, не обломанными. А вот цвет вовсе не эквивалентен качеству и крепости — некоторые сорта, даже отдавая напитку все свои драгоценные вещества, не наделяют его интенсивным окрасом. Учтите, что яркий оттенок чая сохраняется около 5 минут после заваривания. Потом он темнеет, но остается прозрачным. Кстати, теряя яркость, чай приобретает полезные свойства — высокое содержание фтора, обеспечивающее крепость зубной эмали.Чай выглядит мутным? Увы, значит он некачественный.А теперь вдохни аромат... Специфический "чайный" запах — признак свежего зеленого чая. "Старички", возраст которых больше трех лет, полностью его теряют.Зеленый чай полезнеее черного, хотя его и делают из одного сырья. Он не подвергается ферментации (выделению и окислению сока при соприкосновении с кислородом), поэтому все полезные вещества в нем сохраняются лучше. А значит и все полезные свойства тоже:улучшение процессов пищеварения (поэтому чай полезно пить после плотного обеда);стимуляция легкого, быстрого и творческого мышления;выведение радиоактивного стронция;улучшения состояния кожи: она становится чистой и упругой.