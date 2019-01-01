Черешня: польза для здоровья

За черешней закрепился миф: дескать, она самый бесполезный представитель ягодного семейства. Да и для похудения подходит не очень — ведь она из самых сладких. Правда это или нет?! Давайте проверим!Цифры впередиДля начала, давайте посмотрим на цифры. Калорийность 100 г черешни составляет 52 ккал. Нельзя сказать, что это число чем-то выделяется из общего ряда калорийности. Калорийность яблок — 45 ккал, персиков — 43, абрикосов около 46. А равноценными черешне оказываются гранаты, шелковица и черноплодная рябина. Так что с одним из мифов можно распрощаться.Следствие сладостиУ более высокого содержания фруктозы, а именно ею обуславливается приятный сладковатый вкус, есть не только минусы. Эта особенность позволяет использовать черешню в качестве самостоятельного перекуса между едой. А ведь близкой родственницей вишней или смородиной полакомиться "в одиночку" довольно сложно. Кислота не позволяет полностью насытиться, и обладает способностью усиливать аппетит, а не утолять его. Кстати, фруктоза относится к числу быстро усваиваемого сахара, который легко превращается в глюкозу и используется организмом в качестве энерго-экономического топлива.И еще один маленький нюанс: если при гастрите с повышенной кислотностью вишня в качестве самостоятельного блюда противопоказана из-за провоцируемой изжоги, то черешню можно смело кушать безо всяких опасений. Польза приуменьшена.Что касается малого количества разного рода полезностей, то в этом вопросе черешню обидели. В ней есть и дефицитная аскорбинка, и "бюджетодефицитные" витамины В1 и В2, и железо, магний и кобальт. Впрочем, это как ты понимаешь далеко не весь список! По практичнее будет указать перечень недугов, при которых черешня превращается в лекарство:болезни почек и печени;гипертония,атония кишечника и спастические колиты, сопровождающиеся вялой перистальтикойартрит и ревматизм - анемия.В граненом стакане помещается 130 г ягод.