Как менструальный цикл влияет на настроение женщины?

Связь между периодом менструального цикла и настроением или поведением женщины стала притчей во языцех. Давайте проверим, насколько небезосновательно перепады женского настроения связывают с ее месячным циклом.Первая фаза менструального циклаСил хватает на все и на всех и даже хочется совершить подвиг? Ничего удивительного: такой прилив сил и энергии характерен для первой фазы менструального цикла, который начинается на 2–5 день после начала менструации и длится 10–14 дней (до момента окончательного созревания яйцеклетки и ее выхода — овуляции). И объясняется очень просто: уровень эстрогенов (залог нашей женственности и красоты, и как выяснилось, еще и хорошего самочувствия!) постоянно повышается.Но это еще не все! Ты замечала, что именно в эти дни цикла, твое изображение в зеркале тебе нравится больше, чем обычно?! Вот–вот! А все потому, что влияние эстрогенов работоспособностью не ограничивается. Их в прямом смысле слова ощущает на себе кожа: ее эластичность в эти дни максимальна, содержание гиалуроновой кислоты, благодаря которой прячутся мелкие морщинки — тоже. Сальные железы работают на самых малых «оборотах», и при этом кожа максимально защищена от инфекции. Причем, как той, что пытается нас атаковать извне, так и той, что притаилась внутри сальных протоков. То есть вероятность появления прыщика своджится если не к нулю, то к минимуму. Кстати, именно это время рекомендуется выбирать для радикальных перемен имиджа: твои волосы обладают максимальной степенью устойчивости, а твоя шевелюра — минимальным риском поредеть.И наконец, последнее: устойчивость к перепадам температур. Она тоже максимальна. Речь конечно не идет о том, что ты будешь бегать в мини–юбке и без пальто и с тобой ничего не случиться. Но вот ощущение озноба ты точно будешь испытывать реже.ОвуляцияОвуляция в нашем организме длится всего сутки. Этот период знаменуется выходом яйцеклетки из яичника и ее торжественным шествием в полость матки. Там она удобно располагается в ожидании кавалера — сперматозоида. Но это физиология. На нашем самочувствии этот период отражается только одним параметром: повышением либидо. Американские исследователи уже давным–давно определили, что максимальное число супружеских измен выпадает именно на этот знаменательный день.Поскольку непрерывная беременность не входит в планы современной женщины, то так или иначе наступает следующий этап: от овуляции до начала менструации. Не очень веселый — в прямом и переносном смысле слова. И причина тому тоже, как ты понимаешь, гормональная: количество эстрогенов уменьшается, а количество прогестерона — повышается. Этот гормон несет ответственность и за твои полуночные бдения у холодильника (повышенный аппетит), и за расслабление мускулатуры (понижение выносливости), и за задержку жидкости в организме (небольшую отечность). Ну и за настроение. Оно тоже оставляет желать лучшего. Пик негатива наступает за 2–5 дней до начала месячных — тот самый пресловутый предменструальный синдром. Как ты правильно догадалась, кожа также ощущает на себе действие этого гормона. Ее кровоснабжение постепенно увеличивается, возрастает чувствительность к мужскому спектру гормональной гаммы, впрочем и к микробам тоже. Так что риск развития акне тоже растет в арифметической прогрессии. Статистика неумолима: до 70% женщин отмечают появление прыщиков именно во второй половине цикла.Гормоны и настроениеПрогестерон — гормон весьма специфический, потому реакция организма на него зачастую зависит самых разных факторов. Например, депрессии и перемены в настроения чаще всего ощущают субтильные дамы. А приступы волчьего голода испытывают те представительницы слабого пола, которые с этим самым аппетитом ведут пожизненную войну.И наконец, чем старше мы становимся — тем острее ощущаем на себе все эти влияния. Грустно, но что поделаешь.Впрочем, опускать руки не в наших правилах, верно?!А потому вот тебе простой и надежный способ борьбы с вышеуказанными явлениями: баня или сауна. Да–да! Во–первых, она поспособствует устранению отечности и лишнего веса. Во–вторых (да еще и в хорошей компании!) — улучшит настроение. А в–третьих, прекрасно выведет все токсины из твоего организма — кожа будет довольна.