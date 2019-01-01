Голодание положительно влияет на головной мозг
Согласно результатам ранее проведенных исследований установлено, что грелин может улучшить когнитивные функции животных. Подопытные грызуны, которым был введен гормон голода, показали хорошие результаты в рамках тестирования направленного на обучение и память.
Также надо отметить, что в головном мозге грызунов увеличилось количество нейронных соединений – синапсов.
В рамках проведения нового исследования эксперты вводили гомоны в клетки головного мозга грызунов, которые выращивались в чашке Петри. Результаты исследований показали, что гормоном голода активируется ген, которым кодируется фактор роста фибробластов – белков играющих важную роль в процессе нейрогенеза.
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