Голодание положительно влияет на головной мозг

Группе ученых из Университета Суонси удалось выяснить, что грелин известный как гормон голода, который выделяется перед употреблением пищи и повышает аппетит, стимулирует процесс нейрогенеза – формирование и интеграцию новых клеток головного мозга. К тому же этот гормон защищает клетки головного мозга от негативного воздействия процессов старения.Согласно результатам ранее проведенных исследований установлено, что грелин может улучшить когнитивные функции животных. Подопытные грызуны, которым был введен гормон голода, показали хорошие результаты в рамках тестирования направленного на обучение и память.Также надо отметить, что в головном мозге грызунов увеличилось количество нейронных соединений – синапсов.В рамках проведения нового исследования эксперты вводили гомоны в клетки головного мозга грызунов, которые выращивались в чашке Петри. Результаты исследований показали, что гормоном голода активируется ген, которым кодируется фактор роста фибробластов – белков играющих важную роль в процессе нейрогенеза.