Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт

Ежедневное употребление йогурта снижает риск возникновения сердечного приступа.Йогурт полезен не только для кишечника. Он помогает существенно уменьшить риск развития диабета и опасных сердечно-сосудистых болезней.Йогурт обеспечивает треть нашей суточной потребности в йоде и кальции, почти 15% необходимых в день белков и 30% фосфора. Также пополняет пятую часть рекомендуемого количества витамина В12 и калия."Употребление йогурта перед основным приемом пищи позволяет улучшить метаболизм, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ", - говорит команда американских ученых.Проведенный американцами эксперимент подтвердил, что этот кисломолочный продукт снижает уровень сахара в крови и уменьшает воспаление, вызванное жирной пищей.Йогурт помогает контролировать кровяное давление, уменьшает вероятность возникновения сердечного приступа и инсульта. Ежедневное употребление этого продукта на 18% снижает риск развития сахарного диабета, что достигается благодаря улучшению чувствительности организма к инсулину. Все эти свойства йогурта подтвердило исследование, проведенное учеными из Университета Рединга в Великобритании."Есть доказательства того, что благодаря йогурту наш организм лучше противостоит инфекциям. Полезные бактерии этого продукта накапливаются в кишечнике и стимулируют работу иммунной системы. Благодаря этому у нашего иммунитета появляется больше сил бороться с различными болезнями", - рассказывает Адам Кунлифф, ученый из лондонского университета Саунт Бэнк.