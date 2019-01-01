В чем польза ходьбы для здоровья

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Ходьба — это не просто возможность добраться из пункта А в пункт В. С помощью такого метода можно существенно улучшить своё здоровье. Польза ходьбы практически бесценна, ведь в это время задействуются биомеханические и нейрофизиологические процессы, которые благотворно сказываются на весь организм. Подробнее о пользе ходьбы рассказали эксперты.Польза ходьбыВо время ходьбы осуществляется сложная деятельность мышц туловища и конечностей. Примечательно, что в этом процессе задействованы практически все мышцы. Ноги перемещаются сразу в трёх плоскостях: вертикальной, поперечной и продольной. Чем быстрее ходьба, тем выше амплитуда вертикальных перемещений, а также активнее работа связочно-мышечного аппарата и интенсивнее расход энергии. За счёт ходьбы активизируется кровоток, ускоряются обменные процессы. Благодаря ходьбе можно существенно оздоровиться. Вот несколько основных параметров улучшений, которые наступают из-за этого занятия:Укрепление дыхательной, мышечной и сердечно-сосудистой систем;Активность мышц улучшает ток крови по венам, что делает ходьбу отличной профилактикой варикоза, а также способствует выводу шлаков из организма;Благодаря ходьбе происходит жиросжигание. Так, за 15 минут ходьбы в среднем темпе сжигается 100 килокалорий;Ходьба хорошо влияет на мужчин, так как снимает застойные процессы в области малого таза;Профилактика соматических заболеваний, а также гиподинамии, болезней опорно-двигательного аппарата;Улучшение иммунитета;Благотворное влияние на психическое здоровье, улучшение сна, повышение выносливости;Стабилизация артериального давления;Улучшение физической выносливости, аэробных возможностей организма (особенно при быстрой ходьбе);Улучшение работы пищеварительной системы, в особенности кишечника;Укрепление сосудов и костей. Ходьба является отличной профилактикой артрита.Улучшение настроения, избавление от стрессов, тревоги.Также нужно понимать, что в некоторой степени ходьба даже полезнее бега. Эффект, который оказывают два этих вида деятельности, одинаковый, так как задействуются одни и те же мышцы. Однако при беге требуется больше силы, выносливости и подготовленности. К тому же при сильном избыточном весе бег может повредить суставы и сердце. К этому виду спорта стоит переходить только тогда, когда обычная ходьба перестала приносить результат.Показания и противопоказанияХодьбой же можно заниматься в любом возрасте. Человек может выбрать темп, длительность и маршрут прогулок в зависимости от своего самочувствия. Так, среди показаний есть сниженный иммунитет, вялость, слабость и упадок сил. Ходьба поможет избавиться от этих симптомов.А вот список противопоказаний гораздо шире:Сердечно-сосудистые нарушения, аритмия, перенесённые инсульт, инфаркт;Лёгочная недостаточность;Высокое артериальное давление;Хронические болезни почек и сахарный диабет;Угроза отслойки сетчатки, глаукома;Простудные и другие заболевания в острой форме.Как правильно ходить и сколькоХодьба ходьбе рознь. Правильная ходьба основана на нескольких важных правилах. Во-первых, необходимо не вредить самому себе: интенсивность и длительность такой тренировки должны соответствовать конкретному состоянию человека. Во-вторых, нужно соблюдать принцип постепенности — темп, время ходьбы не должны слишком резко действовать на организм. И наконец, тренировки в виде ходьбы нужно проводить с завидной регулярностью. Лучше всего ходить каждый день, но допустимо гулять и три-четыре раза в неделю по полчаса как минимум.Ходить можно специально — выйти как на пробежку в кроссовках, спортивном костюме и заниматься. А вообще нужно ходить постоянно, всегда, заменить машину и поездки на общественном транспорте на ходьбу. До работы, магазина, аптеки, просто в кафе — всегда только пешком. Если место назначения находится слишком далеко, то хотя бы пару-тройку остановок нужно проходить пешком. Примечательно, что прогулка утром поможет взбодриться, а вечерняя ходьба улучшит сон.Продолжительность прогулки для достижения оздоровительного эффекта должно быть не меньше 35 минут при среднем темпе 6-7 км/ч, а пульсе — 65-80 ударов в минуту. Если вы не слишком натренированы, то можно осуществлять прогулочную ходьбу со скоростью 4 км/ч. В первое время нужно ходить не меньше 20 минут, а затем увеличивать нагрузку, включая длительность тренировки и темп. При ускоренной ходьбе эффект на здоровье будет максимальным.В таком темпе нужно тренироваться не меньше нескольких месяцев до тех пор, пока прохождение 6-10 км/ч не будет для вас плёвым делом. После этого просто нужно поддерживать терапевтический эффект и заниматься ходьбой также регулярно.Кстати, не меньшей пользой обладает ходьба на месте. Это может не только оказать общеукрепляющее действие, но и повысить выносливость. Эффект будет не таким выраженным, но аналогичным, как и у ходьбы по улице. Нужно начинать ходить с 10 минут, затем увеличивать нагрузку до 60-90 минут.Неплохим способом оздоровления станет и ходьба по лестнице, поэтому стоит отказаться от использования лифта. Постепенно можно перейти к шаганию через ступеньку. Это будет оказывать укрепляющее действие на мышцы, стабилизирует артериальное давление, улучшит работу сердечно-сосудистой системы и снизит вес. Известно, что ходьба по лестнице может сжечь гораздо больше калорий, нежели обычная. Преимущества такой тренировки в том, что на неё не надо выделять время — просто забудьте о существовании лифтов и шагайте до нужного этажа пешком. Спустя время вы заметите благотворный эффект на своё здоровье.