Нюхательный и жевательный табак могут оказаться вне закона

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Законодательное собрание Ростовской области внесло в Государственную Думу законопроект о запрете розничной и оптовой торговли нюхательным и жевательным табаком.Известно, что в текущей версии Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещена оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом).Теперь речь идет о распространении запрета на нюхательный и жевательный табак, ведь все формы табачных изделий опасны для здоровья человека. К слову сказать, отмечают эксперты Минздрава, при употреблении нюхательного или жевательного табака в организм поступает намного больше никотина, чем при обычном курении. Плюс, у жующих и нюхающих табак зависимость вырабатывается быстрее, а синдром отмены выражен сильнее.А проведенное в этом году исследование данных, собранных в 113 странах мира, выявило связь между потреблением некурительных табачных изделий и возникновением рака пищевода и желудка, цервикального рака, ишемической болезни сердца, инсульта. Согласно статистике, чаще всего жевательный табак употребляют выходцы из Средней Азии.