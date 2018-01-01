Ученые назвали продукт, который идеально снимает стресс

Американские эксперты под руководством профессора Дэвида Людвига провели исследование, целью которого было выяснить, какой же продукт будет благотворно сказываться не только на физическом состоянии организма, но и на эмоциональном.

Специалисты намеревались установить, существует ли продукт, который будет идеально снимать стресс.

В эксперименте участвовали добровольцы, которых разделили на три группы. Каждая из них должна была употреблять в пищу на завтрак определенные продукты. Так, представители первой группы ели яйца.

Второй – овсяные хлопья грубого помола. А члены третьей – овсянку быстрого приготовления. За испытуемыми наблюдали в течение месяца. После проведённого исследования специалисты смогли выявить следующие результаты.

Оказалось, что самыми стрессоустойчивыми оказались представители первой группы, которые 30 дней ели на завтрак яйца. Полезные вещества, содержащиеся в них блокировали выброс надпочечниками гормона стресса - адреналина. Самые плохие показатели продемонстрировали питавшиеся целый месяц овсянкой быстрого приготовления.

Дело в том, что употребление такой овсянки провоцирует скачки сахара в крови, что приводит к выбросу еще одного «гормона паники» и стресса – ацетилхолина.

Группа экспертов же из Колумбийского университета говорит, что лучше всего поможет справиться со стрессом омлет и брокколи на завтрак, запивая это все стаканом тыквенного сока.

Эти продукты содержат вещества, которые побеждают тревожность. К тому же, они полезны и для иммунной системы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

http://www.neboley.com.ua - Добавил bonya в категорию Другие

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь