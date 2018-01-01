5 горячих способов спасти ситуацию, если секс стал пресным

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Поделиться с партнером (только без наездов!)Твое удовольствие — только твоя ответственность. Поэтому задай вопрос: чего лично мне не хватает в сексе? Оральной стимуляции, более длительной прелюдии. А может, мечтаешь поменяться ролями — чтобы не тебя взяли, а ты вела в сексе? Собрала информацию, неси ее партнеру. Начни аккуратно: спроси, что ему нравится в сексе с тобой? Что бы он добавил и что хочет попробовать? Затем поделись своими мыслями.Желание гаснет из-за чрезмерной эмоциональной близости, а для сексуального влечения необходима некоторая дистанция между партнерами. Поэтому чаще самоустраняйся от мужчины — съезди без него в отпуск, выбирайся на ужины с подружками, убегай по вечерам на тренировку или в художественный кружок. Разъединяйсяс партнером — это полезно для секса.Проявить любопытствоОсвоены анальные пробки, горячая смазка на зону G, одновременная анально-вагинальная стимуляция, секс в уборной ресторана? На тренингах по искусству тайского секса была? Носишь вагинальные шарики? Чаще мучаются от сексуальной скуки пары, которые ничего в интимную жизнь не привносят, не изучают, тогда как те, кто исследует себя, пробуют кучу техник и поз, чтобы все-все посмаковать, разнообразия не просят.Поиск новых ощущений можно начать уже сегодня. Например, открываешь любой сайт с порно, кликаешь на видео, выбираешь случайный отрывок и вместе с партнером повторяешь все, что показывают на экране. Играй!Отыграть самую развратную фантазиюВерный путь к удовольствию и снятию психологических блоков на секс — это изучение своих желаний. Какая у тебя самая смелая сексуальная фантазия? Подскажет порно, которое ты выбираешь для личного просмотра. Это и есть любимый фильм твоего либидо. Чтобы оживить либидо, осуществи этот сценарий из кино в реальной жизни. Нравится смотреть на секс втроем? Пригласи в супружескую постель вибратор — путь будет третьим. Хочешь, чтобы тебя взял грязный неотесанный слесарь? Поделись фантазией с партнером — ради тебя он согласится не мыться пару дней.Забыть на время о детях или больной бабушкеУмоляем , не думай во время секса о работе, детях и несчастных родственниках! За час ничего не поменяется — а ты останешься без оргазма, если отвлечешься. Концентрируйся на ощущениях. Наслаждайся процессом и эмоциями в настоящем моменте. Не улетай мыслями за пределы кровати, возвращайся к партнеру. Вот твой мужчина — посмотри, как он красив, что тебе нравится в его внешности? Какая у него грудная клетка, какие пальцы, — вот он сжимает губами грудь — что ты чувствуешь? Замечай, как реагирует твоя кожа, как меняются ощущения от прикосновений. Остальные мысли изолируй.Подарить телу новые ощущенияНайди любое увлечение, связанное с телом. Танцы, пилатес, контактная импровизация, йога, пилон, да хоть аэробика на YouTube — все твое. Главное правило: оно должно быть в кайф. Не обязательно тягать штанги. Наблюдай за тем, как ведет себя тело, как оно раскрывается в новых нагрузках и движениях, как ты смягчаешься и наслаждаешься маленькими успехами. Ухаживай за телом с любовью. Свободное от стыда и зажимов тело отблагодарит тебя оргазмами и страстью. И желанием жить.