Ученые назвали неожиданную опасноть от употребления кофе

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Употребление двух чашек кофе в день может и через годы привести к бессоннице. К такому удивительному выводу пришли ученые из Южной Кореи.Для многих миллионов людей чашка кофе является не только традиционным утренним ритуалом, но и допингом, позволяющим прогнать сонливость и включиться в рабочий день. Однако теперь ученые обнаружили, что регулярное употребление кофе может уменьшить часть мозга, контролирующую сон. Полученные выводы частично объясняют, почему у пожилых людей так часто наблюдается бессонница. Исследователи из Университета Сеула выяснили, что даже умеренное употребление кофе на уровне двух чашек в день в течение 30 лет уменьшает размер шишковидной железы, по сравнению с людьми, которые пьют кофе очень редко.Шишковидная железа - это орган размером с горошину в центре мозга, который отвечает за выработку гормона мелатонина, погружающего нас в состояние сонливости. Чем меньше размер этой железы, тем меньше мелатонина производится в организме. Кофе давно известно своими стимулирующими способностями, но всегда считалось, что действие этого напитка ограничивается несколькими часами. Проведено первое исследование, доказавшее, что кофе воздействует в такой долгосрочной перспективе.Свои выводы южнокорейские ученые сделали на основе наблюдений за 162 пожилыми здоровыми мужчинами и женщинами, которых регулярно спрашивали о том, как много кофе они пьют и насколько хорошо спят по ночам. Все проходили через МРТ-сканирование мозга на предмет оценки объема шишковидной железы. У любителей кофе она была на 20% меньше, чем у тех, кто не любил этот напиток.