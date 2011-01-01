11 полезных свойств моркови, о которых вы могли не знать

Морковь — это удивительный продукт, который обладает огромным количеством полезных свойств. Этот корнеплод известен на Руси с давних времён. Причём не только как вкусный овощ, подходящий для различных блюд, но и как полезное растение, которое помогает справиться с различными недугами. Польза моркови не кроется только в улучшении зрения — она намного обширнее, чем вы можете себе представить.Состав морковиПрежде всего, морковь полезна тем, что содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Так, в моркови содержатся витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K, а также железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, литий, алюминий, никель, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера.Кроме того, морковь не калорийна – всего 35 килокалорий на 100 граммов. Именно поэтому морковь часто включается в различные диеты, но специалисты всё-таки рекомендуют не перебарщивать с дозировкой.Польза для зренияМорковь положительно сказывается на различных органах человека. Но особенно известно её влияние на зрение. В частности, это возможно за счёт содержания в овоще витамина А и каротина. Из-за нехватки этих веществ у человека может образоваться куриная слепота и другие заболевания, связанные с глазами. Поэтому если человек плохо видит в темноте, следует включить в рацион больше моркови. Так можно забыть о проблемах со зрением.Польза для диабетиковМорковь является незаменимым помощником для людей, страдающих от сахарного диабета. Пациентам с таким диагнозом рекомендуют есть вареную морковь, так как в ней на 34 процента больше антиоксидантов.Польза для сердца и сосудовУ сырой моркови есть отличное свойство — она способна снижать уровень холестерина в крови. Это будет полезно для сердца и сосудов. Также регулярно употребляя этот овощ, можно существенно снизить вероятность образования инсульта — на 70 процентов. Всё дело в том, что он хорошо стимулирует кровообращение головного мозга. Польза моркови для сосудов заключается в том, что в ней имеется калий. Также корнеплод уменьшает давление у гипертоников, поэтому её советуют потреблять при повышенном давлении, атеросклерозе, варикозном расширении вен, инсульте и других сердечно-сосудистых заболеваниях.Польза для раковых больныхМорковь является профилактическим средством от рака. По словам учёных, от 1,8 до 2,8 миллилитра бета-каротина способно уменьшить вероятность онкологии на 40 процентов. В средней по размеру моркови содержится порядка 3 миллилитров этого вещества.Но корнеплод можно потреблять не только в качестве профилактического средства, но и для улучшения состояния раковых больных. Благодаря поеданию моркови рост раковых клеток существенно сокращается. Кроме того, в моркови много антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы, которые могут быть причиной рака, гипертонии, болезни Паркинсона. Некоторые учёные убеждены, что морковь помогает продлить человеческую жизнь в среднем на семь лет.Польза для пищеваренияМорковь превосходно контролирует обмен углеводов и нормализует пищеварение в целом. При нарушении углеводистого обмена с поступлением его в еду они оседают в виде целлюлита. Морковь полезна при запорах и геморрое. А также она является незаменимым помощником в рационе людей с ожирением. Также овощи помогает опорожнению кишечника, отлично выводит шлаки, токсины и соки тяжёлых металлов.Польза для печени и почекУ моркови есть способность обновлять клетки почек и печени, очищая их. У овоща есть желчегонное и мочегонное действие. Она может выводить песок из мочевого пузыря и почек, что делает её отличным профилактическим средством против желчекаменного заболевания.Польза для красотыКто как не морковь замечательно справится с омоложением. Именно она способна бороться со старостью кожи. Поэтому морковь частенько применяют в косметологии. На основе корнеплода можно создать немало домашних масок для лица, что предотвращает образование морщин, даже самых глубоких. Кроме того, такие маски придадут коже эластичность и свежий вид.Польза при ранахНо не всегда полезные свойства моркови проявляются именно при употреблении внутрь. Например, при ожогах и гнойных ранах помогает компресс из кашицы свежей моркови. Дело в том, что данный корнеплод обладает отличным ранозаживляющим свойством. Для промывания раны можно использовать морковный сок.Польза для женщинБеременным и кормящим женщинам рекомендуют употреблять морковный сок, с помощью которого улучшаются биологические качества грудного молока. Также данный овощ помогает в нормальном синтезе женских половых гормонов, что позволяет представительнице прекрасного пола оставаться красивой и молодой. И, конечно, как уже упоминалось выше, на основе моркови можно создать немало косметических средств, которые помогут сохранить красоту, молодость и свежесть лица и кожи тела.Польза для мужчинБлагодаря моркови у мужчин увеличивается потенция, это доказано учёными уже неоднократно. Поэтому фармацевты создают лекарства для представителей сильного пола, у которых имеются проблемы в этой сфере. Также мужчины могут пить морковный сок, так как он позволяет быстро прийти в себя после сильных физических нагрузок.Польза для детейДетям тоже рекомендуют употреблять больше моркови, так как она защищает молодой организм от вирусов и воспалений. Благодаря витамину А ребятишки быстрее и лучше растут. У них улучшается состояние зубов и костей. При этом сладость корнеплода делает его идеальным перекусом для детей.Ещё одним несомненным плюсом этого овоща является тот факт, что она способна очень долго храниться, при этом сохраняя в себе практически весь набор своих полезных качеств.Вред и противопоказания морковиНу, а что касается вреда, который морковь может нанести организму, то он может проявиться лишь при наличии аллергии. Также не стоит переедать – это может вызвать так называемую «каротиновую желтуху», из-за чего кожа станет оранжевого оттенка. Особого вреда для организма это не несёт, но доставляет дискомфорт.