Медики раскрыли, чем успокоительные вредят мозгу
Бензодиазепины используются в снотворных, седативных, противосудорожных и успокоительных препаратах. Специалисты считают, что их употребление влияет на восприимчивость к болезни Альцгеймера.
В рамках общенациональной программы по изучению болезни Альцгеймера MEDALZ учеными были проанализированы медицинские данные всех пациентов, у которых данное заболевание было диагностировано за период с 2005 по 2011 годы, - всего 70 719 человек.
Выяснилось, что многие и этих пациентов лечились препаратами с высокой концентрацией бензодиазепинов. Ученые заметили данную корреляцию после того, как были приняты в расчет такие факторы, как хронические расстройства, злоупотребление психоактивными веществами, применение антидепрессантов и антипсихотиков, а также социально-экономическое положение участников проекта.
«Несмотря на то, что риск развития болезни Альцгеймера в исследовании был небольшим, причины для назначения антидепрессантов и антипсихотиков, содержащих бензодиазепины, должны быть достаточно весомыми», - высказали свое мнение специалисты.
Они отметили, что названные средства вызывают толерантность, что уменьшает их лекарственный эффект. В связи с этим негативные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе лишь возрастают.
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