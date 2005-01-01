Медики раскрыли, чем успокоительные вредят мозгу

Исследователи из университета Восточной Финляндии обнаружили связь между приемом успокоительных средств и развитием болезни Альцгеймера. Они особенно настойчиво рекомендуют не злоупотреблять бензодиазепинами и препаратами из этой группы.Бензодиазепины используются в снотворных, седативных, противосудорожных и успокоительных препаратах. Специалисты считают, что их употребление влияет на восприимчивость к болезни Альцгеймера.В рамках общенациональной программы по изучению болезни Альцгеймера MEDALZ учеными были проанализированы медицинские данные всех пациентов, у которых данное заболевание было диагностировано за период с 2005 по 2011 годы, - всего 70 719 человек.Выяснилось, что многие и этих пациентов лечились препаратами с высокой концентрацией бензодиазепинов. Ученые заметили данную корреляцию после того, как были приняты в расчет такие факторы, как хронические расстройства, злоупотребление психоактивными веществами, применение антидепрессантов и антипсихотиков, а также социально-экономическое положение участников проекта.«Несмотря на то, что риск развития болезни Альцгеймера в исследовании был небольшим, причины для назначения антидепрессантов и антипсихотиков, содержащих бензодиазепины, должны быть достаточно весомыми», - высказали свое мнение специалисты.Они отметили, что названные средства вызывают толерантность, что уменьшает их лекарственный эффект. В связи с этим негативные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе лишь возрастают.