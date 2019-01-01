Из поколения в поколение люди становятся умнее, доказано учеными

Британскими учеными из Королевского колледжа проведено ряд исследований, в результате которых им удалось выяснить, что интеллект человека спустя каждые 10 лет улучшается. Чтобы получить такие результаты, специалистами были обработаны сведения о росте умственных способностей человека за последние 64 года более 200 тысяч мужчин и женщин, живущих на территории Европы и США.Группой ученых из Королевского колледжа Великобритании обнародованы результаты своих многолетних исследований, которые были посвящены выяснению развития умственного коэффициента всех жителей Земли. Проанализировав соответствующие данные, специалисты определили, что спустя 10 лет появляется новое поколение людей, которые обладают более высоким уровнем IQ.Как утверждает сотрудник Университета Отаго Джеймс Флинн, если ежегодно тесты на интеллект становятся более сложными, то их результаты остаются, почти без изменений. По мнению ученых, факторами, которые влияют на интеллект населения Земли, являются улучшение качества продуктов и медобслуживания, повышение образования и общедоступность IQ-тестов, уменьшение размера семей, поскольку в таком случае родители смогут больше внимания уделять одному ребенку.