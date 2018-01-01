Этот фактор поможет предсказать продолжительность жизни женщин

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Женщины, матери которых жили более 90 лет, имеют хороший шанс на долгожительство, утверждается в новой научной работе.Длительное исследование, в котором участвовало около 22 000 женщин, показало, что у женщин, матери которых жили не менее 90 лет, шанс на долгую жизнь возрастает на 25%. Более того, ученые заявляют, что речь идет о жизни без тяжелых болезней вроде инсульта, диабета, рака и серьезных переломов.В случае если оба родителя достигли возраста 90 лет, шанс женщины достигнуть этого возраста увеличивается до 38%. В то же время, ученые не обнаружили тенденции долгожительства среди женщин, у которых до 90 лет дожил только отец.«В свете роста количества пожилого населения здоровое старение стало критически важным моментом здравоохранения. Наши данные показывают, что эти женщины проживут до 90 лет, но они также смогут прожить без тяжелых болезней и серьезных инвалидностей», - сказал автор исследования Аладдин Шадьяб (Aladdin Shadyab) из Школы медицины Сан-Диего при Калифорнийском университете (University of California, San Diego School of Medicine).Шадьяб отметил, что речь идет не просто о количестве свечей на именинном пироге. Эти женщины были независимыми и могли делать ежедневную домашнюю работу, ходить по ступенькам, заниматься своими хобби.«В настоящее время у нас есть доказательство, что длительность жизни наших родителей может предсказать, сколько будем жить мы. Мы должны исследовать этот вопрос дальше, чтобы понять механизм этого феномена. Нужно выяснить, как определенные факторы и образ жизни взаимодействуют с генами, влияя на продолжительность жизни», - говорит Шадьяб.На продолжительность жизни влияет комбинация факторов окружающей среды, образа жизни и генетики.Исследование показало, что женщины, матери которых жили дольше 90 лет, чаще заканчивали колледж, выходили замуж и имели сравнительно более высокий доход. Также они были более активны физически и имели более здоровые пищевые привычки.«Хотя мы не можем влиять на наши гены, наше исследование показывает важность передачи здоровых привычек детям. Такой выбор может играть определяющую роль в здоровом старении от поколения к поколению», - заключает Шадьяб.