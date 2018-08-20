Масло защищает от бактерий: ученые сделали удивительное открытие

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Самое обычное подсолнечное масло оказалось очень полезным, притом совсем с неожиданной стороны. Ученые из Торонто утверждают, что масло обладает поразительными свойствами.Исследователей заинтересовала проблема заражения разных металлических резервуаров в пищевом производстве. Многие продукты смешиваются и готовятся в огромных машинах из нержавеющей стали, поверхность которой практически не поддается очистке. Многократное использование приводит к покрытию резервуаров мелкими царапинами и бороздками. Они не заметны невооруженному глазу, однако для бактерий это настоящий рай. Сальмонелла, листерия и кишечная палочка распространяются как раз по этим причинам.Механическая очистка емкостей очень дорога и не очень эффективна. Притом, проблема распространения заболеваний из-за грязных резервуаров действительно серьезна: только в Америке каждый год от кишечных заболеваний гибнет до нескольких тысяч человек. Профессор Бен Хаттон (MSE), доктор Далал Аскер и доктор Тарек Авад придумали более дешевый, более безопасный и эффективный способ предотвращения распространения бактерий внутри этих машин. Это минимизирует риск перекрестного заражения, что может привести к заболеваниям пищевого происхождения.Их команда предложила простое новое решение: нанесение тонкого слоя растительного масла на металлическую поверхность, чтобы заполнить микроскопические царапины, трещины и трещины и создать барьер для закрепления бактерий.Обнаружилось, что столь простой способ примерно в 1000 раз снижает уровень бактерий в трестируемом оборудовании.