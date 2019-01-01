«Ростелеком» внедрит в России электронные медкарты

Компания «Ростелеком» предложила правительству РФ перевести на электронный документооборот медицинские учреждения на всей территории страны. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, компания располагает всеми необходимыми технологиями и мощностями для реализации данного проекта. Стенограмма встречи Осеевского с главой правительства Дмитрием Медведевым опубликована на сайте Кабмина.В ходе встречи Медведев проинформировал Осеевского о перераспределении правительством 5 млрд руб. с 2020 на 2019 год, эти средства будут выделены Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на обеспечение подключения медицинских учреждений к интернету. В ответ Осеевский сообщил, что данное решение позволит «Ростелекому» завершить указанные работы уже в текущем, 2018 году, при условии завершения расчетов в следующем году.На данный момент завершено подключение к широкополосному интернету 3 тыс. медицинских учреждений, ведутся работы по еще 6 тыс. объектов. Их завершение, продолжил Осеевский, позволит сделать следующие шаги по развитию цифровых технологий – речь идет о создании в каждом регионе централизованных архивов для хранения медицинских изображений (томограмма, ангиограмм, рентгенограмм и др.), что приведет к повышению эффективности использования дорогостоящего диагностического оборудования в регионах за счет подключения к диагностике специалистов из ведущих федеральных медцентров. На данный момент в облачных хранилищах «Ростелекома» собрано более 6 млн медицинских изображений.Еще одним направлением развития цифровых технологий на базе созданной инфраструктуры станет обеспечение возможности введения электронного документооборота, в первую очередь электронных карт пациентов, в медицинских учреждениях. «Мы такие технологии имеем, но хотели бы просить правительство рассмотреть наше предложение по их развертыванию по всей стране», - подчеркнул глава «Ростелекома».