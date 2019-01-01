Что нужно знать о мужской контрацепции

Врач-уролог Артём Локтев подробно рассказывает об основных методах мужской контрацепции, перечисляет их плюсы и минусы. А ещё объясняет, почему популярное мнение, что о контрацепции всегда заботились только женщины, неверно.Чтобы выбрать подходящий метод контрацепции, мужчинам нужно обратиться к урологу. Учитывая скудный выбор, мужчины не так часто приходят к урологу на консультацию по этому вопросу. Исключение — вазэктомия, которую может выполнить любой оперирующий уролог. Однако таких пациентов мало.В нашей стране осведомлённость мужчин о состоянии своего здоровья и в частности контрацепции довольно низкая. Вопросы ранней диагностики рака почки, мочевого пузыря и предстательной железы стоят остро, и хочется, чтобы мужчины вовремя проходили диспансеризацию и обращались к специалистам при возникновении любых недомоганий.Виды контрацепцииЗаинтересованность людей в контрацепции существует со времён Древнего Египта и Рима. Тогда применяли такие приспособления, как пессарии (для женщин) или подобие презерватива (для мужчин). Надёжность и долговечность таких изобретений, скорее всего, была низкая, однако, по-видимому, они пользовались популярностью. К сожалению, спустя несколько тысяч лет ситуация кардинально не поменялась. Прорыв в женской контрацепции произошёл в 1960-х — когда началось использование гормональных препаратов, блокирующих эстрогены и препятствующих оплодотворению. У мужчин другая ситуация. Для них существует три метода контрацепции по точке приложения.Подавление сперматогенезаВ 1920-х провели эксперимент на крысах — он показал, что при воздействии на гипофиз (железа внутренней секреции, расположенная у основания головного мозга и оказывающая влияние на рост, развитие, обмен веществ организма. — Прим. ред.) возможно угнетение сперматогенеза (образования сперматозоидов). Вскоре доказали, что тестостерон, введённый извне, успешно блокирует сперматогенез и у человека. Потом, много лет спустя, Всемирная организация здравоохранения провела серию клинических исследований, где участвовали более 650 мужчин из десяти стран. Это помогло обнаружить эффективность, безопасность и, главное, обратимость вносимых изменений фертильности при применении гормональной терапии у мужчин. К препаратам этой линии относятся: тестостерон, тестостерон в комбинации с прогестинами, агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона.Особенность гормональной терапии — необходимость поддерживать уровень тестостерона в физиологических значениях, иначе отмечается снижение либидо, ухудшение самочувствия, нестабильность настроения, потеря мышечной массы. Повышение уровня тестостерона тоже ведёт к нестабильности настроения, акне и возможному увеличению веса. Если женская контрацепция имитирует состояние, в котором женщина находится будучи беременной или во время грудного вскармливания, то у мужчин такого временного физиологического «бесплодия» нет. Поэтому применение гормональной контрацепции у мужчин нефизиологично. Возможным препятствием, которое мешает дальнейшему развитию гормональной контрацепции, считается отсутствие эффекта от терапии у некоторых категорий мужчин. В ходе клинических исследований учёные установили, что до 20% мужчин может не реагировать на проводимую терапию, причём это характерно больше для европейцев, чем для жителей Азии. Этот феномен пока остаётся не до конца изученным.К достоинствам метода относят высокую эффективность, обратимость метода, относительно невысокую стоимость. К недостаткам — сложности в дозировке, системное влияние, длительность воздействия, способ использования (лучше инъекционные формы, так как средства в виде таблеток малоэффективны из-за особенностей метаболизма гормонов), неизвестны долгосрочные эффекты применения и влияния на сердечно-сосудистую систему и предстательную железу.Методы, основанные на нарушении созревания и оплодотворяющей способности сперматозоидовТакие методы не влияют на уровень гормонов и делятся на фармакологические, иммунологические и термические способы контрацепции. Некоторые методики считаются одними из самых перспективных в сфере мужской контрацепции благодаря небольшому количеству побочных эффектов по сравнению с гормональной контрацепцией, а также высокой эффективности.Фармацевтические препаратыБольшое количество химических препаратов эффективно подавляют сперматогенез. Однако из-за их токсического действия могут возникнуть необратимые последствия, связанные с образованием сперматозоидов, и негативное влияние на организм в целом. Один из самых известных растительных препаратов, влияющих на фертильность — госсипол. Он представляет собой природный полифенол, его получают из хлопчатника. Ещё в 1930-х исследователи заметили, что семейные пары в Китае, готовящие еду на сыром хлопковом масле, имеют меньше детей, чем семьи, где не использовали такое масло. Государство проводило масштабные программы по применению госсипола, чтобы регулировать численность населения Китая. Результаты исследований обнадёживали, однако 10% мужчин, регулярно принимающих госсипол, оказались необратимо бесплодными.Большие надежды возлагались и на витамин А. В ходе клинических исследований установили, что этот витамин способствует нормальной продукции сперматозоидов. В 1960-х в США учёные, основываясь на этих данных, предприняли первые попытки разработать фармацевтическую контрацепцию. Использование вещества — бисдихлороацетилдиамина (WIN 18446) — оборачивалось тяжёлыми нарушениями сперматогенеза, препятствующими зачатию. Хотя изменения оказались полностью обратимыми. Эти исследования не привели к появлению коммерческого продукта — одновременный приём алкоголя с препаратом провоцировал тошноту, учащённое сердцебиение, приливы.Иммунологический методВ ветеринарии широко используется активная иммунизация против сперматозоидов — для борьбы с популяциями диких животных. У мужчин выявили связь между снижением вероятности восстановления фертильности и вазэктомией с высоким количеством антиспермальных антител. Особенность этого метода — непредсказуемые индивидуальные реакции. А ещё то, что обратимость иммунизации теоретически затруднена — из-за иммунологической памяти. Недавно проводилось исследование вакцинации против гонадотропинов у женщин, с возможным применением у мужчин. Иммунизация самцов обезьян против фолликулостимулирующего гормона снижала их фертильность, при этом не нарушала уровень сывороточных гормонов. К тому же учёные не выявили гистологических изменений в яичках.Термический методГорячие ванны перед половым актом в Китае использовали ещё задолго до научных задокументированных исследований. Повышение температуры яичек ухудшает сперматогенез за счёт усиления апоптоза (запрограммированная гибель клетки, естественный процесс в организме. — Прим. ред.) половых клеток. Для сперматогенеза температура яичек должна быть ниже нормальной температуры тела, поэтому в мошонке она ниже на 3-4 градуса. В одном из исследований ежедневное использование специального нижнего белья (суспензорий), удерживающего яичко в паховом канале в течение 42 недель, привело к очень низкому количеству сперматозоидов (