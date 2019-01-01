Ученым получилось найти уязвимое место у возбудителя гонореи
Исследователи из Америки нашли на возбудителе заболевания белок, ингибирующий лизоцим. Это естественный антибиотик, который самостоятельно вырабатывается в человеческом организме. Новое соединение получило название SliC. Были проведены исследования на животных. После них учёные убедились в том, что SliC следует использовать для выживания и построения новых колоний. Открытие позволяет разрабатывать эффективные лекарства против инфекционного заболевания. Чтобы вылечить гонорею необходимо заблокировать SliC. Тогда организм сможет самостоятельно справиться с бактерией возбудителем.
Важно отметить, что гонорея очень часто протекает без симптомов. Заболевание плохо поддается лечению. Поэтому очень важно создать эффективную вакцину, которая поможет спасти миллионы жизней.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://medvesti.com - Добавил viade в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий