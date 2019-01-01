Ученым получилось найти уязвимое место у возбудителя гонореи

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Neisseria gonorrhoeae является бактерией-возбудителем гонореи. Это достаточно опасная инфекционная болезнь, которая передается половыми путями. Ежегодно данным недугом заражается более 70 миллионов жителей нашей планеты. Инфекция поражает внутренние органы. У женщин возникает бесплодие.Исследователи из Америки нашли на возбудителе заболевания белок, ингибирующий лизоцим. Это естественный антибиотик, который самостоятельно вырабатывается в человеческом организме. Новое соединение получило название SliC. Были проведены исследования на животных. После них учёные убедились в том, что SliC следует использовать для выживания и построения новых колоний. Открытие позволяет разрабатывать эффективные лекарства против инфекционного заболевания. Чтобы вылечить гонорею необходимо заблокировать SliC. Тогда организм сможет самостоятельно справиться с бактерией возбудителем.Важно отметить, что гонорея очень часто протекает без симптомов. Заболевание плохо поддается лечению. Поэтому очень важно создать эффективную вакцину, которая поможет спасти миллионы жизней.