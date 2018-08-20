Остановите антибиотики, пока не стало слишком поздно!
Группа ученых во главе с профессором Робертом Бердмором из университета Эксетера раскопала новые доказательства того, что сокращение длительности курса антибиотиков снижает риск резистентности.
В ходе эксперимента на сообществе микробов, обитающих в человеческом организме, выяснилось, что изменения в дозировке и длительности приема антибиотиков толкают их к точке невозврата, то есть к абсолютной резистентности к препарату.
Последующая отмена приема, если точка невозврата пройдена, не поможет — микробы уже никогда не станут прежними.
Задумайтесь об этом, когда при первых признаках насморка или температуры пойдете в аптеку уговаривать провизора отпустить вам антибиотик без рецепта. И вообще не болейте! Ну, если только за нашу сборную по футболу. Хотя что это я, ведь они уже продули…
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