Остановите антибиотики, пока не стало слишком поздно!

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Пациентов, принимающих антибиотики всякий раз, когда у них потекло из носа, надлежит остановить, пока они не миновали точку невозврата — точку, после которой микроорганизмы станут невосприимчивыми к эффекту препаратов.Группа ученых во главе с профессором Робертом Бердмором из университета Эксетера раскопала новые доказательства того, что сокращение длительности курса антибиотиков снижает риск резистентности.В ходе эксперимента на сообществе микробов, обитающих в человеческом организме, выяснилось, что изменения в дозировке и длительности приема антибиотиков толкают их к точке невозврата, то есть к абсолютной резистентности к препарату.Последующая отмена приема, если точка невозврата пройдена, не поможет — микробы уже никогда не станут прежними.Задумайтесь об этом, когда при первых признаках насморка или температуры пойдете в аптеку уговаривать провизора отпустить вам антибиотик без рецепта. И вообще не болейте! Ну, если только за нашу сборную по футболу. Хотя что это я, ведь они уже продули…